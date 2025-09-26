Тарифы на отопление в Одессе 2025: сколько будут платить жители

Человек греет руки на батарее. Фото иллюстративное: УНИАН

В сентябре цены на тепло для одесситов останутся без изменений. Но уже ближе к зиме стоимость отопления могут пересмотреть. В КП "ТМО" подсчитали новые тарифы, которые позволят покрывать расходы предприятия.

Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в сентябре.

Стоимость отопления для одесситов

Сейчас тариф на теплоснабжение в Одессе составляет:

для населения — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,

для остальных потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Тарифы могут измениться

В КП "ТМО" провели перерасчет расходов и подали предложения по новым ценам на отопление. Если их примут, стоимость тепла будет следующей:

для населения — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

