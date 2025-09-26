Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость отопления — сколько одесситы будут платить с октября

Стоимость отопления — сколько одесситы будут платить с октября

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:23
Тарифы на отопление в Одессе 2025: сколько будут платить жители
Человек греет руки на батарее. Фото иллюстративное: УНИАН

В сентябре цены на тепло для одесситов останутся без изменений. Но уже ближе к зиме стоимость отопления могут пересмотреть. В КП "ТМО" подсчитали новые тарифы, которые позволят покрывать расходы предприятия.

Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в сентябре.

Реклама
Читайте также:

Стоимость отопления для одесситов

Сейчас тариф на теплоснабжение в Одессе составляет:

  • для населения — 1 813 грн за Гкал,
  • для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,
  • для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,
  • для остальных потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Тарифы могут измениться

В КП "ТМО" провели перерасчет расходов и подали предложения по новым ценам на отопление. Если их примут, стоимость тепла будет следующей:

  • для населения — 1 813,94 грн за Гкал,
  • для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,
  • для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,
  • для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за связь с 1 октября. Также мы писали о том, во сколько одесситам обойдется содержание домов.

Одесса Одесская область теплоснабжение Новости Одессы цены отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации