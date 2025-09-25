Видео
Дата публикации 25 сентября 2025 18:24
Тарифы "Киевстар" за октябрь 2025 года: повышение и новые пакеты
Женщина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С октября мобильная связь для одесситов изменится: оператор "Киевстар" повышает стоимость ряда тарифных планов, а Vodafone и lifecell пока оставляют цены без резких скачков. В среднем пакеты подорожают на 50 гривен, а причиной стал рост стоимости электроэнергии, топлива для генераторов и влияние инфляции.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Читайте также:

Что предлагает "Киевстар"

С 24 сентября и 1 октября 2025 года компания пересмотрела цены.

  • LOVE UA Свет — 300 грн/28 дней: 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, 150 мин на другие номера, 100 SMS.
  • Суперсила Экономия — 225 грн/28 дней.
  • Контрактный пакет — 250 грн/месяц.

Для старших абонентов и людей с инвалидностью действует тариф Все вместе Комфорт за 220 грн: 10 ГБ интернета, домашний интернет, безлимит в сети и 100 мин на другие операторы. Также в наличии остаются:

  • LOVE UA Магнит — около 220 грн/28 дней (акционно): 20 ГБ и 1200 мин, включая безлимит на "Киевстар".
  • LOVE UA Успех — 600 грн/28 дней, контракт: безлимитный интернет и более 1000 мин звонков.

Какие цены у Vodafone

Vodafone пока не меняет тарифы.

  • Joice Start или Turbo — 270 грн: от 20 до 60 ГБ и 500-800 мин звонков. В бонус - соцсети без тарификации или YouTube Premium.
  • Red Pro — 330 грн/месяц: 50 ГБ, 400 мин на другие сети и 350 SMS.
  • Контрактные пакеты: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Какие тарифы от Lifecell

Lifecell также оставляет действующие цены.

  • Макси — от 190 грн/4 недели: 25 ГБ интернета или полный безлимит в рамках акции, 750 мин звонков (с возможностью удвоить при своевременной оплате).
  • Мега — 350 грн/4 недели: безлимитный интернет, 1000+1000 мин на все сети и доступ к lifecell TV.
  • Лайфсет М — 175 грн/4 недели: домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ мобильного интернета (в Украине и за рубежом), 1300 мин на все сети.
  • Гаджет-тарифы: "Гаджет Безопасность" (135 грн/12 недель), "Гаджет Смарт" (225 грн/4 недели), "Гаджет Планшет" (400 грн/4 недели).

Эксперты советуют одесситам внимательно проверять собственное использование трафика и минут, чтобы не переплачивать, а также следить за акциями перехода к другим операторам.

Напомним, мы писали о том, сколько для одесситов будет стоить содержание домов в октябре. Также мы сообщали о том, какими будут тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы в следующем месяце.

тарифы Одесса Одесская область связь Новости Одессы мобильные операторы
Автор:
Автор:
Долженко Екатерина
