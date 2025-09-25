Тарифи «Київстар» за жовтень 2025 року: підвищення та нові пакети

Скільки одеситам доведеться платити за зв'язок із жовтня — тарифи
З жовтня мобільний зв’язок для одеситів зміниться: оператор "Київстар" підвищує вартість низки тарифних планів, а Vodafone та lifecell поки що залишають ціни без різких стрибків. У середньому пакети подорожчають на 50 гривень, а причиною стало зростання вартості електроенергії, пального для генераторів та вплив інфляції.
Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.
Що пропонує "Київстар"
З 24 вересня та 1 жовтня 2025 року компанія переглянула ціни.
- LOVE UA Світло — 300 грн/28 днів: 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 150 хв на інші номери, 100 SMS.
- Суперсила Економія — 225 грн/28 днів.
- Контрактний пакет — 250 грн/місяць.
Для старших абонентів та людей з інвалідністю діє тариф Все разом Комфорт за 220 грн: 10 ГБ інтернету, домашній інтернет, безліміт у мережі та 100 хв на інші оператори. Також у наявності залишаються:
- LOVE UA Магніт — близько 220 грн/28 днів (акційно): 20 ГБ та 1200 хв, включно з безлімітом на "Київстар".
- LOVE UA Успіх — 600 грн/28 днів, контракт: безлімітний інтернет та понад 1000 хв дзвінків.
Які ціни у Vodafone
Vodafone поки не змінює тарифи.
- Joice Start або Turbo — 270 грн: від 20 до 60 ГБ та 500–800 хв дзвінків. У бонус — соцмережі без тарифікації або YouTube Premium.
- Red Pro — 330 грн/місяць: 50 ГБ, 400 хв на інші мережі та 350 SMS.
- Контрактні пакети: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).
Які тарифи від Lifecell
Lifecell також залишає чинні ціни.
- Максі — від 190 грн/4 тижні: 25 ГБ інтернету або повний безліміт у межах акції, 750 хв дзвінків (з можливістю подвоїти при своєчасній оплаті).
- Мега — 350 грн/4 тижні: безлімітний інтернет, 1000+1000 хв на всі мережі та доступ до lifecell TV.
- Лайфсет М — 175 грн/4 тижні: домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 25 ГБ мобільного інтернету (в Україні та за кордоном), 1300 хв на всі мережі.
- Ґаджет-тарифи: "Ґаджет Безпека" (135 грн/12 тижнів), "Ґаджет Смарт" (225 грн/4 тижні), "Ґаджет Планшет" (400 грн/4 тижні).
Експерти радять одеситам уважно перевіряти власне використання трафіку та хвилин, щоб не переплачувати, а також стежити за акціями переходу до інших операторів.
