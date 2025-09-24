Тарифи на утримання будинків в Одесі з вересня 2025

Жінка рахує суму за комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання будинку та прибудинкової території. Розмір платежу залежить від обраної компанії, умов договору та переліку послуг.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у вересні.

Вартість УБПТ в Одесі

Єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків у місті немає. Суму встановлюють співвласники, укладаючи договір із керуючою компанією або створюючи ОСББ. У комунальних сервісах ціна починається від 3–5 грн за квадратний метр. А у приватних компаніях вона вища:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість

До складу платежів зазвичай входять прибирання та освітлення під’їздів і території, технічне обслуговування ліфтів та інженерних мереж. У деяких випадках компанії пропонують охорону чи благоустрій прибудинкової зони.

Щоб дізнатися точний тариф, мешканцям потрібно звернутися до свого ОСББ чи керуючої компанії. Варто враховувати, що ціни можуть змінюватися у разі подорожчання енергоносіїв чи підвищення зарплат технічного персоналу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи поширюються пільги УБД на дітей від попереднього шлюбу. Також ми писали, чи зросте вартість газу для населення у жовтні.