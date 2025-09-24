Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скільки одесити платитимуть за утримання будинку у жовтні

Скільки одесити платитимуть за утримання будинку у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:33
Тарифи на утримання будинків в Одесі з вересня 2025
Жінка рахує суму за комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання будинку та прибудинкової території. Розмір платежу залежить від обраної компанії, умов договору та переліку послуг.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у вересні.

Реклама
Читайте також:

Вартість УБПТ в Одесі

Єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків у місті немає. Суму встановлюють співвласники, укладаючи договір із керуючою компанією або створюючи ОСББ. У комунальних сервісах ціна починається від 3–5 грн за квадратний метр. А у приватних компаніях вона вища:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовський — 5 грн/кв.м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість

До складу платежів зазвичай входять прибирання та освітлення під’їздів і території, технічне обслуговування ліфтів та інженерних мереж. У деяких випадках компанії пропонують охорону чи благоустрій прибудинкової зони.

Щоб дізнатися точний тариф, мешканцям потрібно звернутися до свого ОСББ чи керуючої компанії. Варто враховувати, що ціни можуть змінюватися у разі подорожчання енергоносіїв чи підвищення зарплат технічного персоналу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи поширюються пільги УБД на дітей від попереднього шлюбу. Також ми писали, чи зросте вартість газу для населення у жовтні.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси платіжка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації