Сколько одесситы будут платить за содержание дома в октябре

Сколько одесситы будут платить за содержание дома в октябре

Дата публикации 24 сентября 2025 18:33
Тарифы на содержание домов в Одессе с сентября 2025 года
Женщина считает сумму за коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре жители Одессы, как и раньше, сами будут определять, сколько платить за содержание дома и придомовой территории. Размер платежа зависит от выбранной компании, условий договора и перечня услуг.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за УБПТ в сентябре.

Стоимость УБПТ в Одессе

Единого тарифа на содержание многоквартирных домов в городе нет. Сумму устанавливают совладельцы, заключая договор с управляющей компанией или создавая ОСМД. В коммунальных сервисах цена начинается от 3-5 грн за квадратный метр. А в частных компаниях она выше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Что входит в стоимость

В состав платежей обычно входят уборка и освещение подъездов и территории, техническое обслуживание лифтов и инженерных сетей. В некоторых случаях компании предлагают охрану или благоустройство придомовой зоны.

Чтобы узнать точный тариф, жильцам нужно обратиться в свое ОСМД или управляющую компанию. Стоит учитывать, что цены могут меняться в случае подорожания энергоносителей или повышения зарплат технического персонала.

Напомним, мы сообщали о том, распространяются ли льготы УБД на детей от предыдущего брака. Также мы писали, возрастет ли стоимость газа для населения в октябре.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы платежки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
