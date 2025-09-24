Відео
Україна
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
В Одесі запустять дві когенераційні установки — коли

В Одесі запустять дві когенераційні установки — коли

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:47
В Одесі підключать когенераційну електростанцію за 32 млн грн
Когенераційна установка. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі планують підключити нову когенераційну станцію, яка має зробити енергопостачання надійнішим. На проєкт витратять понад 30 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії міської ради.

Нова електростанція

Депутати Одеської міськради затвердили інвестиційну програму на 2025–2026 роки для КП "Теплопостачання міста Одеси". Вона передбачає модернізацію тепломережі та спорудження електростанції на базі когенераційних установок. Планується встановити дві нові установки з електричною потужністю по 3,3 МВт і тепловою по 3,5 МВт кожна. Вони забезпечать місто 6,6 МВт електрики та 7 МВт тепла.

Запустити систему планують у січні 2026 року на РК "Північна-2". Програма охоплює всі етапи — від розробки проєкту до запуску генерації. Основна вигода — економія палива під час виробництва тепла та додатковий прибуток від продажу електроенергії. На реалізацію виділять понад 32 мільйони гривень. Із них 22,2 мільйона — це амортизаційні відрахування з тарифів на опалення, решта — прибуток підприємства.

Частина депутатів цікавилася, чи не можна було заощадити на закупівлі газу. Також лунали питання щодо роботи установок у літній період. Керівництво підприємства пояснило, що станція генеруватиме електроенергію і в міжсезоння, а всі екологічні дозволи вже отримані. За програму проголосували 38 депутатів, восьмеро утрималися.

Нагадаємо, ми писали, що в Одеській мерії прозвітували про підготовку до опалювалювального сезону. також ми повідомляли, що КП "Теплопостачання міста Одеси" оштрафували на 7 мільйонів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
