Головна Одеса КП теплопостачання Одеси отримало штраф на 7 млн ​​— причини

КП теплопостачання Одеси отримало штраф на 7 млн ​​— причини

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 09:59
АМКУ оштрафував КП "теплопостачання Одеси" на 7 мільйонів
Працююча котельня в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Антимонопольний комітет оштрафував на 7 мільйонів гривень одеське комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси". Як з'ясувалося, компанія, яка наразі є монополістом в місті, нараховувала оплату споживачам не враховуючи показники лічильників тепла. Містяни масово скаржилися на несправедливі нарахування за опалення.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

Читайте також:

Монополізація ринку

Антимонопольний комітет України оштрафував КП "Теплопостачання міста Одеси" на 7 мільйонів гривень. Перевірка встановила, що з 2022 по 2025 рік компанія займала монопольне становище на ринку теплопостачання в місті — її частка становила 100%, а конкурентів не було.

Проблеми почалися у лютому 2022 року, коли підприємство перестало враховувати показники індивідуальних лічильників тепла. Людям почали виставляти платіжки лише за площею квартир, а не за фактичним споживанням. До Антимонопольного комітету надійшло понад 100 скарг від мешканців Одеси. Деякі справи вже розглядають у судах. АМКУ визнав такі дії зловживанням монопольним становищем і зобов’язав підприємство протягом двох місяців припинити порушення та усунути його наслідки.

КП "Теплопостачання міста Одеси"

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" підпорядковується Одеській міській раді та є єдиним постачальником тепла для більшості житлових будинків міста. Керівником підприємства є директор Олександр Козловський, а контроль здійснює Департамент міського господарства Одеської міськради.

Нагадаємо, ми писали про те, як йде підготовка до опалювального сезону у Миколаєві. Також ми повідомляли, що в Одесі можуть бути проблеми з теплом та світлом.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
