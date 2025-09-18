Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса КП теплоснабжения Одессы получило штраф на 7 млн — причины

КП теплоснабжения Одессы получило штраф на 7 млн — причины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 09:59
АМКУ оштрафовал КП "Теплоснабжение Одессы" на 7 миллионов
Работающая котельная в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Антимонопольный комитет оштрафовал на 7 миллионов гривен одесское коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы". Как выяснилось, компания, которая сейчас является монополистом в городе, начисляла оплату потребителям не учитывая показатели счетчиков тепла. Горожане массово жаловались на несправедливые начисления за отопление.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

Реклама
Читайте также:

Монополизация рынка

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал КП "Теплоснабжение города Одессы" на 7 миллионов гривен. Проверка установила, что с 2022 по 2025 год компания занимала монопольное положение на рынке теплоснабжения в городе — ее доля составляла 100%, а конкурентов не было.

Проблемы начались в феврале 2022 года, когда предприятие перестало учитывать показатели индивидуальных счетчиков тепла. Людям начали выставлять платежки только по площади квартир, а не по фактическому потреблению. В Антимонопольный комитет поступило более 100 жалоб от жителей Одессы. Некоторые дела уже рассматривают в судах. АМКУ признал такие действия злоупотреблением монопольным положением и обязал предприятие в течение двух месяцев прекратить нарушение и устранить его последствия.

КП "Теплоснабжение города Одессы"

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" подчиняется Одесскому городскому совету и является единственным поставщиком тепла для большинства жилых домов города. Руководителем предприятия является директор Александр Козловский, а контроль осуществляет Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Напомним, мы писали о том, как идет подготовка к отопительному сезону в Николаеве. Также мы сообщали, что в Одессе могут быть проблемы с теплом и светом.

коммунальные услуги Одесса штраф Одесская область теплоснабжение Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации