АМКУ оштрафовал КП "Теплоснабжение Одессы" на 7 миллионов

Работающая котельная в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Антимонопольный комитет оштрафовал на 7 миллионов гривен одесское коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы". Как выяснилось, компания, которая сейчас является монополистом в городе, начисляла оплату потребителям не учитывая показатели счетчиков тепла. Горожане массово жаловались на несправедливые начисления за отопление.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

Реклама

Читайте также:

Монополизация рынка

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал КП "Теплоснабжение города Одессы" на 7 миллионов гривен. Проверка установила, что с 2022 по 2025 год компания занимала монопольное положение на рынке теплоснабжения в городе — ее доля составляла 100%, а конкурентов не было.

Проблемы начались в феврале 2022 года, когда предприятие перестало учитывать показатели индивидуальных счетчиков тепла. Людям начали выставлять платежки только по площади квартир, а не по фактическому потреблению. В Антимонопольный комитет поступило более 100 жалоб от жителей Одессы. Некоторые дела уже рассматривают в судах. АМКУ признал такие действия злоупотреблением монопольным положением и обязал предприятие в течение двух месяцев прекратить нарушение и устранить его последствия.

КП "Теплоснабжение города Одессы"

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" подчиняется Одесскому городскому совету и является единственным поставщиком тепла для большинства жилых домов города. Руководителем предприятия является директор Александр Козловский, а контроль осуществляет Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Напомним, мы писали о том, как идет подготовка к отопительному сезону в Николаеве. Также мы сообщали, что в Одессе могут быть проблемы с теплом и светом.