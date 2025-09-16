Отопительный сезон 2025 в Одессе – будет ли тепло зимой

Люди держатся за батарею. Фото: УНИАН

Война, обстрелы критической инфраструктуры и изношенность коммуникаций делают подготовку к зиме для Одессы важнейшим вызовом. От работы теплосетей и ТЭЦ зависит комфорт и безопасность сотен тысяч людей. Однако в этом году процесс подготовки идет медленно, а риски остаются высокими.

О состоянии теплоснабжения и перспективах зимовки журналисты Новини.LIVE поговорили с бывшим вице-мэром Одессы Дмитрием Жеманом.

Реклама

Читайте также:

Подготовка к отопительному сезону

Еще в августе в городе должны были начать активную подготовку к зиме. Для этого создают специальные штабы, координирующие проверку домов, состояния сетей и испытания систем. Но реальная ситуация выглядит не слишком оптимистично: график работ отстает. Это может сказаться на стабильности отопления уже с первых холодов.

"До 1 сентября все дома уже должны были быть готовы к отопительному сезону. Насколько мне известно, в ЖКС и в управляющих компаниях эта работа еще почти не начиналась. И самое главное, что уже должны были бы быть испытания. Оно было, как мне известно, только одно, а не два", — объясняет бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман о подготовке к отопительному сезону. Фото: Новини.LIVE

Такие сбои в подготовке означают, что жители города рискуют столкнуться с перебоями тепла на старте сезона. Если зима окажется суровой, последствия почувствуют все — от многоэтажек в центре до отдаленных районов. И хотя подобные проблемы повторяются из года в год, на этот раз они накладываются еще и на военные риски.

Изношенные теплосети

Тепловые коммуникации Одессы изношены, и эта проблема накапливается десятилетиями. По словам специалистов, без системной модернизации ситуация будет только ухудшаться. Даже в относительно теплые зимы прорывы на сетях исчисляются сотнями.

"Прорывов не будет несколько, их будут сотни. Всегда так, потому что это не вопрос сегодняшнего года. Но я не слышал, что в этом году где-то системно велись работы по замене коммуникаций. А это необходимо делать. У нас есть схема теплоснабжения города, и там есть существенные замечания. Если их не выполнять, каждая зима будет показывать только ухудшение ситуации", — отмечает эксперт.

Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман об изношенности теплосетей Одессы. Фото: Новини.LIVE

Эта тенденция создает угрозу не только для комфорта жителей, но и для безопасности города. Ведь отсутствие тепла во время военных действий — это серьезный удар по устойчивости тыла. Специалисты отмечают, что без системных инвестиций в сети Одесса ежегодно будет встречать зиму в худшем состоянии, чем в прошлый раз.

Одесская ТЭЦ

Центральная часть города зависит от работы Одесской ТЭЦ. Однако состояние объекта вызывает беспокойство. ТЭЦ построена почти сто лет назад и давно исчерпала свой ресурс. Впрочем, нагрузка на нее растет, ведь именно она обслуживает густонаселенные районы.

"Мы вообще должны уменьшать ежегодно нагрузку на Одесскую ТЭЦ, потому что она не становится моложе и современнее. А нагрузка на центр города с каждым годом растет. Поэтому я всегда говорил: нужно системно отходить от центрального отопления. Потому что ТЭЦ — это ахиллесова пята нашего города", — отмечает бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Одесская теплоэлектроцентраль. Фото: Одесский городской совет

Речь идет не только о модернизации, но и о постепенном переходе к децентрализованным системам. Индивидуальные котельные и альтернативные источники тепла могли бы снять критическую нагрузку. Однако такие проекты требуют значительных средств и времени, а главное — политической воли на местном уровне.

Энергетическая безопасность

Вопрос теплоснабжения тесно связан с другими вызовами. Летом Одесса уже пережила ситуацию, когда город остался без воды на два дня. Поэтому специалисты подчеркивают: нужно развивать альтернативные источники энергоснабжения, водоснабжения и тепла. Это должно стать стратегией номер один для городов прифронтовой Украины.

"Мы должны беспокоиться о децентрализации нашего отопления и энергоснабжения. Это важные вопросы, которые город должен ставить перед собой уже сегодня. Если у нас почти 40% отопления зависит от ТЭЦ, которой почти 100 лет, то это огромный риск. Нужно снимать нагрузку на центральное отопление — шаг за шагом, системно. Иначе с каждым годом мы будем только ухудшать ситуацию", — подытоживает бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман об энергетической безопасности. Фото: Новини.LIVE

Даже если зиму удастся пройти без серьезных катастроф, это не означает решения проблемы. Для города стратегически важно готовиться к децентрализации теплоснабжения и постепенному переходу на современные технологии. Ведь в условиях войны вопрос энергетической безопасности становится не просто коммунальным, а национальным.

Ранее мы писали что в Одессе этой зимой могут быть проблемы с теплом и светом — в чем причины. А также о том, изменится ли стоимость отопления для одесситов этой зимой.