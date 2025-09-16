Николаев готов к отопительному сезону на 93% - Ким

Отопительный сезон на Николаевщине — будет ли зимой тепло зимой
Николаевщина уже почти завершила подготовку к отопительному сезону. Работы идут быстрее, чем планировали. В то же время главной задачей остается запуск резервных котельных, которые должны защитить город от холодов в случае вражеских атак на ТЭЦ.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Отопительный сезон
Виталий Ким отметил, что область активно работает над диверсификацией системы теплоснабжения. Правительство выделило более миллиарда гривен на строительство блочномодульных котельных, которые позволят поддерживать отопление даже в случае повреждения основной ТЭЦ.
"У нас по плану идет немного даже быстрее. У нас 93%. Для нас основным сейчас вызовом является успеть до отопительного сезона завершить проект по диверсификации отопления города Николаева",— сказал Виталий Ким.
Он добавил, что электричество и газ в регионе защищены и диверсифицированы. Также действуют государственные программы по обеспечению дровами. По словам Кима, область уже имеет трехлетний опыт прохождения зимы в условиях войны, поэтому на этот раз подготовка ощутимо лучше.
"Мы понимаем, что основная проблема для нашего региона — это именно инфраструктура и прохождение отопительного сезона", — добавил он.
