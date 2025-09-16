Николаев готов к отопительному сезону на 93% - Ким

Трубы возле котельной. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Николаевщина уже почти завершила подготовку к отопительному сезону. Работы идут быстрее, чем планировали. В то же время главной задачей остается запуск резервных котельных, которые должны защитить город от холодов в случае вражеских атак на ТЭЦ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Реклама

Читайте также:

Отопительный сезон

Виталий Ким отметил, что область активно работает над диверсификацией системы теплоснабжения. Правительство выделило более миллиарда гривен на строительство блочномодульных котельных, которые позволят поддерживать отопление даже в случае повреждения основной ТЭЦ.

"У нас по плану идет немного даже быстрее. У нас 93%. Для нас основным сейчас вызовом является успеть до отопительного сезона завершить проект по диверсификации отопления города Николаева",— сказал Виталий Ким.

Он добавил, что электричество и газ в регионе защищены и диверсифицированы. Также действуют государственные программы по обеспечению дровами. По словам Кима, область уже имеет трехлетний опыт прохождения зимы в условиях войны, поэтому на этот раз подготовка ощутимо лучше.

"Мы понимаем, что основная проблема для нашего региона — это именно инфраструктура и прохождение отопительного сезона", — добавил он.

Напомним, мы писали, что Одесса зимой может остаться без отопления и света. Также мы сообщали, что части украинцев доступны льготы на тепло.