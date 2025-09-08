Видео
Главная Одесса В Одессе зимой могут быть проблемы с теплом и светом — причины

В Одессе зимой могут быть проблемы с теплом и светом — причины

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:15
Одесса под риском энергоснабжения, но резервы достаточны
Дом без света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса и Киев — два наиболее уязвимых региона по энергоснабжению. Однако система достаточно защищена, а отключение электричества и тепла под контролем. Украина имеет резервы бензина, дизеля и газа, а алгоритмы аварийного восстановления отработаны до часов.

Об этом в интервью РБК-Ураина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

В зоне риска

Харченко пояснил, что Украина имеет уникальную децентрализованную систему энергоснабжения. Благодаря помощи Европы — можно импортировать все необходимое практически из любой страны — из Америки, с Ближнего Востока.

В то же время Харченко выделил Одессу и Киев как наиболее дефицитные энергорегионы. Однако отметил, что Украина готова к отопительному сезону: накопление газа идет по графику, запасов угля достаточно, а ключевые элементы тепло- и водоснабжения имеют резервное питание.

"Есть риски региональных атак, когда противник пытается максимально навредить конкретному городу. Но с имеющимися резервами и международной поддержкой отключения не длятся долго. Восстановление происходит за часы, тогда как в начале войны это занимало сутки", — подытожил он.

Напомним, мы писали о том, какие страны производят больше всего электроэнергии. Также мы сообщали о том, какие цены на отопление ждут одесситов.

