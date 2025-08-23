Тариф на электроэнергию в Одессе в сентябре - какие изменения

Человек считает деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В сентябре тарифы на электроэнергию для одесситов остаются стабильными. Большинство потребителей и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-ч. А те, кто имеет двухзонные счетчики, смогут экономить ночью - тариф там вдвое ниже.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за свет в сентябре.

Цены на электроэнергию в Одессе

Одесситам не придется привыкать к новым цифрам в платежках за свет. В сентябре цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Это предусмотрено постановлением Кабмина, которое действует до конца октября 2025 года в рамках механизма специальных обязанностей.

Тарифы на двухзонные счетчики

Для владельцев двухзонных счетчиков действуют особые условия. В ночное время с 23:00 до 07:00 тариф составляет всего 2,16 грн за кВт-ч, тогда как днем — стандартные 4,32 грн. Такой подход позволяет существенно уменьшить расходы тем, кто пользуется энергоемкими приборами ночью.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы перейти на двухзонный учет, необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии. Для этого нужны паспорт, идентификационный код, документы на право собственности или пользования жильем и действующий договор на распределение электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно, главное — чтобы он был сертифицирован. Также есть возможность купить запрограммированный прибор непосредственно у оператора.

Напомним, мы писали, какой будет цена за киловатт электричества в сентябре этого года. Также сообщали о том, сколько будут платить украинцы за газ в сентябре 2025 года.