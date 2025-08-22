Відео
Головна Одеса Тариф на тепло в Одесі зросте — коли і на скільки

Тариф на тепло в Одесі зросте — коли і на скільки

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 19:30
Тариф на опалення наступної зими для одеситів - яким він буде
Труби опалення. Фото ілюстративне: Волинські новини

В Одесі у наступному опалювальному сезоні планують підвищити тариф на тепло. Це пов'язано із витратами КП "Теплопостачання" на транспортування природного газу та ремонт комунікацій.

Про це повідомляють у КП "Теплопостачаня міста Одеса".

Читайте також:

Тариф переглянуть

Слід зазначити, що сьогодні населення Одеси розраховується за опалення за тарифом, який застосовувався станом на 24 лютого 2022 року.

Однак у КП "ТМО" здійснено перерозрахунок планованих тарифів на теплову енергію, яка покривала би витрати підприємства. При цьому було враховано наступні фактори:

  • Зменшення обсягу реалізації теплової енергії споживачам  на 3,6 %
  • Зростання тарифу на послуги транспортування природного газу для всіх категорій споживачів у 4 рази
  • Зростання ціни на електричну енергію на 25,6 %
  • Зростання тарифу на водопостачання на 12,1 % та водовідведення на 6,7 %
  • Зростання витрат на ремонт у зв’язку зі збільшенням обсягів планованих ремонтних робіт основного та допоміжного обладнання підприємства.

У КП "ТМО", за результатами розрахунків, оприлюдинили тарифи, які планують застосовувати в опалювальний сезон 2025 — 2026 роки.

  • Для населення — 1 813,94 грн за Гкал,
  • для бюджетний установ — 4 767,12  грн за Гкал
  • Для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал
  • Для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Зазначимо, старий тариф на опалення, який діє сьогодні для побутових споживачів становить 1 813 грн за Гкал. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про як може підвищитися ціна на газ у вересні в Україні. А також про те, що населення не готове до підвищення комунальних платежів.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
