Тариф на опалення наступної зими для одеситів - яким він буде

Труби опалення. Фото ілюстративне: Волинські новини

В Одесі у наступному опалювальному сезоні планують підвищити тариф на тепло. Це пов'язано із витратами КП "Теплопостачання" на транспортування природного газу та ремонт комунікацій.

Про це повідомляють у КП "Теплопостачаня міста Одеса".

Тариф переглянуть

Слід зазначити, що сьогодні населення Одеси розраховується за опалення за тарифом, який застосовувався станом на 24 лютого 2022 року.

Однак у КП "ТМО" здійснено перерозрахунок планованих тарифів на теплову енергію, яка покривала би витрати підприємства. При цьому було враховано наступні фактори:

Зменшення обсягу реалізації теплової енергії споживачам на 3,6 %

Зростання тарифу на послуги транспортування природного газу для всіх категорій споживачів у 4 рази

Зростання ціни на електричну енергію на 25,6 %

Зростання тарифу на водопостачання на 12,1 % та водовідведення на 6,7 %

Зростання витрат на ремонт у зв’язку зі збільшенням обсягів планованих ремонтних робіт основного та допоміжного обладнання підприємства.

У КП "ТМО", за результатами розрахунків, оприлюдинили тарифи, які планують застосовувати в опалювальний сезон 2025 — 2026 роки.

Для населення — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетний установ — 4 767,12 грн за Гкал

Для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал

Для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Зазначимо, старий тариф на опалення, який діє сьогодні для побутових споживачів становить 1 813 грн за Гкал.

