Тариф на отопление следующей зимой для одесситов - каким он будет

Трубы отопления. Фото иллюстративное: Волынские новости

В Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. Это связано с затратами КП "Теплоснабжение" на транспортировку природного газа и ремонт коммуникаций.

Об этом сообщают в КП "Теплоснабжение города Одесса".

Тариф пересмотрят

Следует отметить, что сегодня население Одессы рассчитывается за отопление по тарифу, который применялся по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Однако в КП "ТМО" осуществлен перерасчет планируемых тарифов на тепловую энергию, которая покрывала бы расходы предприятия. При этом были учтены следующие факторы:

Уменьшение объема реализации тепловой энергии потребителям на 3,6 %

Рост тарифа на услуги транспортировки природного газа для всех категорий потребителей в 4 раза

Рост цены на электрическую энергию на 25,6 %

Рост тарифа на водоснабжение на 12,1 % и водоотвод на 6,7 %

Рост расходов на ремонт в связи с увеличением объемов планируемых ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования предприятия.

В КП "ТМО", по результатам расчетов, обнародовали тарифы, которые планируют применять в отопительный сезон 2025 — 2026.

Для населения — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетный учреждений — 4 767,12 грн за Гкал

Для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал

Для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Отметим, старый тариф на отопление, который действует сегодня для бытовых потребителей составляет 1 813 грн за Гкал.

