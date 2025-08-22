Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Незаконні споруди біля моря — що показала перевірка пляжів Одеси

Незаконні споруди біля моря — що показала перевірка пляжів Одеси

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 18:20
Перевірка на пляжах Одеси виявила порушення - незаконні споруди на узбережжі
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На пляжах Одеси виявили незаконні тимчасові споруди на набережних та численні шезлонги біля води, які заважають проходу. Орендарям видали приписки з вимогою негайно усунути ці порушення.

Про це повідомляє одеська мерія.

Реклама
Читайте також:

Перевірка пляжів

Згідно з розпорядженням міського голови, створено робочу групу, до якої увійшли представники міської влади, Ради безбар’єрності та ветерани. Її мета — оцінити рівень безбар’єрності та безоплатного доступу до пляжів. Таким чином, сьогодні були перевірені зони відпочинку у Київському районі міста на наступні критерії:

  • чи забезпечено 30% від орендованої площі для вільного користування;
  • чи є незаконні огорожі або споруди, що перешкоджають доступу;
  • чи дотримано санітарні норми;
  • чи облаштовано умови для людей з інвалідністю;
  • чи забезпечено вільний прохід уздовж урізу води та між ділянками пляжів.

Виявлені порушення

В результаті перевірок було виявлено, що на пляжах  у Київському районі чимало орендарів розміщують шезлонги біля води, що заважає проходу людей. Крім того, робоча група знайшла незаконні тимчасові споруди на набережних.

Орендарі отримали приписи щодо негайного усунення недоліків. Також за результатами перевірки буде підготовлено узагальнені пропозиції щодо покращення доступності пляжів наступного року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що інклюзивний пляж в Одесі знайшов свого власника. А також про те, скільки коштує відпочити на найдорожчій зоні відпочинку міста.

Одеса пляж курорти Новини Одеси перевірки
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації