Перевірка на пляжах Одеси виявила порушення - незаконні споруди на узбережжі

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На пляжах Одеси виявили незаконні тимчасові споруди на набережних та численні шезлонги біля води, які заважають проходу. Орендарям видали приписки з вимогою негайно усунути ці порушення.

Про це повідомляє одеська мерія.

Реклама

Читайте також:

Перевірка пляжів

Згідно з розпорядженням міського голови, створено робочу групу, до якої увійшли представники міської влади, Ради безбар’єрності та ветерани. Її мета — оцінити рівень безбар’єрності та безоплатного доступу до пляжів. Таким чином, сьогодні були перевірені зони відпочинку у Київському районі міста на наступні критерії:

чи забезпечено 30% від орендованої площі для вільного користування;

чи є незаконні огорожі або споруди, що перешкоджають доступу;

чи дотримано санітарні норми;

чи облаштовано умови для людей з інвалідністю;

чи забезпечено вільний прохід уздовж урізу води та між ділянками пляжів.

Виявлені порушення

В результаті перевірок було виявлено, що на пляжах у Київському районі чимало орендарів розміщують шезлонги біля води, що заважає проходу людей. Крім того, робоча група знайшла незаконні тимчасові споруди на набережних.

Орендарі отримали приписи щодо негайного усунення недоліків. Також за результатами перевірки буде підготовлено узагальнені пропозиції щодо покращення доступності пляжів наступного року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що інклюзивний пляж в Одесі знайшов свого власника. А також про те, скільки коштує відпочити на найдорожчій зоні відпочинку міста.