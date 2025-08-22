Видео
Україна
Незаконные постройки у моря — что показала проверка пляжей Одессы

Незаконные постройки у моря — что показала проверка пляжей Одессы

Дата публикации 22 августа 2025 18:20
Проверка на пляжах Одессы выявила нарушения - незаконные постройки на побережье
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На пляжах Одессы обнаружили незаконные временные сооружения на набережных и многочисленные шезлонги у воды, которые мешают проходу. Арендаторам выдали предписания с требованием немедленно устранить эти нарушения.

Об этом сообщает одесская мэрия.

Читайте также:

Проверка пляжей

Согласно распоряжению городского головы, создана рабочая группа, в которую вошли представители городской власти, Совета безбарьерности и ветераны. Ее цель — оценить уровень безбарьерности и бесплатного доступа к пляжам. Таким образом, сегодня были проверены зоны отдыха в Киевском районе города на следующие критерии:

  • обеспечено ли 30% от арендованной площади для свободного пользования;
  • есть ли незаконные ограждения или сооружения, препятствующие доступу;
  • соблюдены ли санитарные нормы;
  • обустроены ли условия для людей с инвалидностью;
  • обеспечен ли свободный проход вдоль уреза воды и между участками пляжей.

Обнаруженные нарушения

В результате проверок было выявлено, что на пляжах в Киевском районе немало арендаторов размещают шезлонги у воды, что мешает проходу людей. Кроме того, рабочая группа нашла незаконные временные сооружения на набережных.

Арендаторы получили предписания по немедленному устранению недостатков. Также по результатам проверки будут подготовлены обобщенные предложения по улучшению доступности пляжей в следующем году.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что инклюзивный пляж в Одессе нашел своего владельца. А также о том, сколько стоит отдохнуть на самой дорогой зоне отдыха города.

Одесса пляж курорты Новости Одессы проверки
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
