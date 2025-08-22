Одесский Привоз отказался демонтировать русскоязычные вывески

Одесский "Привоз". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе активисты пожаловались на русскоязычные вывески на известном "Привозе". Однако руководство рынка отказалось их демонтировать, несмотря на требования горсовета.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

Скандал вокруг Привоза

Активисты подали жалобу на рынок "Привоз" в Одесский городской совет относительно демонтажа русскоязычных вывесок и досок на фасаде.

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей проинформировало руководство Привоза о необходимости снятия русскоязычных табличек. Однако предприниматели проигнорировали такое требование, что и возмутило активистов, которые немедленно призвали горожан не закупаться там.

"Если будете в Одессе на отдыхе — не идите туда. Ударим гривной", — говорится в сообщении активистов.

Ответ горсовета. Фото: ОО "Деколонизация.Украина"

Ответ относительно "Привоза". Фото: ОО "Деколонизация.Украина"

