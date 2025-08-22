Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На одесском Привозе отказались демонтировать вывески на русском

На одесском Привозе отказались демонтировать вывески на русском

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:10
Одесский Привоз отказался демонтировать русскоязычные вывески
Одесский "Привоз". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе активисты пожаловались на русскоязычные вывески на известном "Привозе". Однако руководство рынка отказалось их демонтировать, несмотря на требования горсовета.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

Реклама
Читайте также:

Скандал вокруг Привоза

Активисты подали жалобу на рынок "Привоз" в Одесский городской совет относительно демонтажа русскоязычных вывесок и досок на фасаде.

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей проинформировало руководство Привоза о необходимости снятия русскоязычных табличек. Однако предприниматели проигнорировали такое требование, что и возмутило активистов, которые немедленно призвали горожан не закупаться там.

"Если будете в Одессе на отдыхе — не идите туда. Ударим гривной", — говорится в сообщении активистов.

None - фото 1
Ответ горсовета. Фото: ОО "Деколонизация.Украина"
None - фото 2
Ответ относительно "Привоза". Фото: ОО "Деколонизация.Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядел одесский Привоз после атаки "шахедов". А также о том, какие сегодня цены на этом рынке.

Одесса скандал языковой скандал активисты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации