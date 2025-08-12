Цены на Привозе август 2025 — как снималась стоимость на рыбу, овощи и мясо

Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе
В августе одесский Привоз сохраняет свою уникальную атмосферу: смешение запахов специй, свежей рыбы, спелых фруктов и овощей, гомон покупателей и шутливые реплики продавцов. Узкие проходы между рядами заполнены цветами — от изумрудного укропа до насыщенно-красных томатов. Здесь можно увидеть как постоянных клиентов, хорошо знающих своих продавцов, так и туристов, с интересом рассматривающих каждый прилавок.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.
Овощи на Привозе
Возле овощных прилавков царит яркое разнообразие: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные помидоры и ароматный перец создают настоящую картину лета. Каждый лоток — как маленькая выставка урожая, где цвет и запах работают на аппетит покупателя. Впрочем, по словам торговцев, сезон подходит к концу, поэтому цены не радуют скидками. Во многих случаях стоимость даже немного поднялась, и это уже чувствуют постоянные посетители рынка. Здесь не ждут осеннего удешевления — наоборот, готовятся к еще большему подорожанию.
"Пока не спускается стоимость на овощи. Какая есть, так и стоит цена. Сейчас, наоборот, все поднимается, потому что сезон отходит — скоро осень и все начинает дорожать", — объясняет продавец Эдуард.
Стоимость овощей:
- Капуста — 30 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Кукуруза — 20 грн/кочан
- Морковь — 40 грн/кг
- Свекла — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг
- Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг
- Огурцы — 45 грн/кг
- Помидоры — 75 грн/кг
Фрукты и ягоды
На фруктовых рядах царит другая атмосфера — сладкая, медовая, немного пьянящая. Здесь сладкая дыня утром еще прохладная от ночной свежести, а арбуз будто впитывает в себя августовское солнце. Часть урожая — местного производства, выращенного на одесских полях. Остальное же — привозят издалека, чтобы добавить рынку ярких вкусов, которых здесь нет в большом количестве. Покупатели внимательно расспрашивают, откуда именно фрукты, и выбирают те, что больше нравится.
"Привозные и наши фрукты, вот виноград, арбузы, дыни — это все наше, а вот кизил и персики из Молдовы возят. У нас в этом году вообще плохой урожай персиков выдался", — добавляет Эдуард.
Стоимость фруктов и ягод:
- Арбуз — 30 грн/кг
- Дыня — 100 грн/кг
- Абрикос — 200 грн/кг
- Слива — 180 грн/кг
- Виноград — 200-250 грн/кг
- Груши — 200 грн/кг
- Лимон — 180 грн/кг
- Апельсин — 180 грн/кг
- Малина — 300 грн/кг
- Персик — от 120 до 170 грн/кг
- Персик инжирный — 220 грн/кг
- Нектарин — 200 грн/кг
- Кизил — 200 грн/кг
Рыба и морепродукты
Август этого года принес еще одну особенность — дефицит рыбы. Прилавки не пестрят выбором, и продавцы честно признаются: работают не каждый день, а только когда удается достать хороший улов. Впрочем, даже в таком случае можно найти хамсу, скумбрию, дунайку и малосольную кильку, пахнущую морем. Для любителей домашней кухни из рыбки здесь советуют простые, но вкусные рецепты.
"Свежая тюлька на биточек — 160 гривен. Берем килограмм рыбки, чистим на филе. Пучок зеленого свежего лука, пучок укропа, 4 яйца, ложку майонеза, ложку муки, все на сковородку, и ужин удался", — рассказала продавщица Надежда.
Стоимость рыбы и морепродуктов:
- Сельдь — 100 грн/шт
- Скумбрия — 260 грн/кг
- Дунайка — от 120 до 150 грн/кг
- Матиас — 60 грн (или 2 за 100 грн)
- Хамса — 200 грн/кг
- Килька балтийская — 160 грн/кг
- Свежая тюлька — 160 грн/кг
Свежей рыбы немного и из-за переменчивой погоды и условий ловли. Некоторые торговцы говорят, что цена может колебаться буквально ежедневно, в зависимости от объема улова. Холодная осень обещает больший выбор и более доступные цены, но пока рынок живет августовским ритмом.
"Сейчас свежей рыбы мало. Рынок пустой. Из-за этого бывает, что цена колеблется на 10-20 гривен. Когда будет осень, похолодает — тогда и рыбы больше будет, и дешевле станет", — отмечает продавщица Наталья.
Стоимость свежей рыбы:
- Сомик (мясо) — 300 грн/кг
- Сомик (целый) — 170 грн/кг
- Карп — 200 грн/кг
Мясо на Привозе
Мясные ряды Привоза — это всегда место встречи постоянных клиентов и площадка для непринужденных разговоров о погоде, новостях и рецептах. Здесь хорошо идет свиная шея и биточек, а продавцы с гордостью рассказывают о качестве своего товара.
"Пока стабильность, вот такие цены уже почти месяц. На выходных больше покупателей — отдыхающие приходят, покупают. В будни — слабенько", — говорит Майя.
Стоимость свинины:
- Шея — 350 грн/кг
- Биточек — 270 грн/кг
- Задняя часть — 250 грн/кг
- Лопатка — 220 грн/кг
- Ребрышки — 240-250 грн/кг
- Подчеревок — 190-200 грн/кг
- Сало — 150-170 грн/кг
Специи на Привозе
Для тех, кто любит добавить блюдам аромата и восточного колорита, на Привозе найдется почти все. Здесь продают специи из разных стран, и каждый продавец имеет свой секрет сочетания ароматов. Покупателям советуют не бояться экспериментировать, но и помнить о простых проверенных комбинациях. Иногда одна ложка специи способна изменить вкус блюда до неузнаваемости.
"Для мяса лучший вариант — это зира. Все, больше ничего. А перец, соль — это уже на любителя. К рыбе — кориандр, имбирь, шафран, куркума, бадьян, анис, фенхель, кардамон, душистый перец, все можно миксовать", — советует продавец Игорь.
Стоимость специй:
- Кумин — 100 грн/100 г
- Кардамон — 600 грн/100 г
- Другие специи — от 50 грн/100 г
Привоз в августе остается живым и богатым на ассортимент. Здесь можно купить все — от свежей мяты и пахучего винограда до редких специй. И хоть цены медленно растут, атмосфера главного одесского рынка все еще наполнена вкусом лета, шумом и той особой энергией, которую можно найти только на главном рынке в Одессе.
