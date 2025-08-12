Цены на Привозе август 2025 — как снималась стоимость на рыбу, овощи и мясо

Люди на овощных рядах Привоза.Фото: Новини.LIVE

В августе одесский Привоз сохраняет свою уникальную атмосферу: смешение запахов специй, свежей рыбы, спелых фруктов и овощей, гомон покупателей и шутливые реплики продавцов. Узкие проходы между рядами заполнены цветами — от изумрудного укропа до насыщенно-красных томатов. Здесь можно увидеть как постоянных клиентов, хорошо знающих своих продавцов, так и туристов, с интересом рассматривающих каждый прилавок.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

Овощи на Привозе

Возле овощных прилавков царит яркое разнообразие: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные помидоры и ароматный перец создают настоящую картину лета. Каждый лоток — как маленькая выставка урожая, где цвет и запах работают на аппетит покупателя. Впрочем, по словам торговцев, сезон подходит к концу, поэтому цены не радуют скидками. Во многих случаях стоимость даже немного поднялась, и это уже чувствуют постоянные посетители рынка. Здесь не ждут осеннего удешевления — наоборот, готовятся к еще большему подорожанию.

"Пока не спускается стоимость на овощи. Какая есть, так и стоит цена. Сейчас, наоборот, все поднимается, потому что сезон отходит — скоро осень и все начинает дорожать", — объясняет продавец Эдуард.

Продавец Эдуард о стоимости овощей в августе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Кукуруза — 20 грн/кочан

Морковь — 40 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг

Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг

Огурцы — 45 грн/кг

Помидоры — 75 грн/кг

Кукуруза на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

На фруктовых рядах царит другая атмосфера — сладкая, медовая, немного пьянящая. Здесь сладкая дыня утром еще прохладная от ночной свежести, а арбуз будто впитывает в себя августовское солнце. Часть урожая — местного производства, выращенного на одесских полях. Остальное же — привозят издалека, чтобы добавить рынку ярких вкусов, которых здесь нет в большом количестве. Покупатели внимательно расспрашивают, откуда именно фрукты, и выбирают те, что больше нравится.

"Привозные и наши фрукты, вот виноград, арбузы, дыни — это все наше, а вот кизил и персики из Молдовы возят. У нас в этом году вообще плохой урожай персиков выдался", — добавляет Эдуард.

Ассортимент дыни на привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

Арбуз — 30 грн/кг

Дыня — 100 грн/кг

Абрикос — 200 грн/кг

Слива — 180 грн/кг

Виноград — 200-250 грн/кг

Груши — 200 грн/кг

Лимон — 180 грн/кг

Апельсин — 180 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Персик — от 120 до 170 грн/кг

Персик инжирный — 220 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Кизил — 200 грн/кг

Фрукты на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты

Август этого года принес еще одну особенность — дефицит рыбы. Прилавки не пестрят выбором, и продавцы честно признаются: работают не каждый день, а только когда удается достать хороший улов. Впрочем, даже в таком случае можно найти хамсу, скумбрию, дунайку и малосольную кильку, пахнущую морем. Для любителей домашней кухни из рыбки здесь советуют простые, но вкусные рецепты.

"Свежая тюлька на биточек — 160 гривен. Берем килограмм рыбки, чистим на филе. Пучок зеленого свежего лука, пучок укропа, 4 яйца, ложку майонеза, ложку муки, все на сковородку, и ужин удался", — рассказала продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о рецепте фирменных одесских биточков. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы и морепродуктов:

Сельдь — 100 грн/шт

Скумбрия — 260 грн/кг

Дунайка — от 120 до 150 грн/кг

Матиас — 60 грн (или 2 за 100 грн)

Хамса — 200 грн/кг

Килька балтийская — 160 грн/кг

Свежая тюлька — 160 грн/кг

Тюлька на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Свежей рыбы немного и из-за переменчивой погоды и условий ловли. Некоторые торговцы говорят, что цена может колебаться буквально ежедневно, в зависимости от объема улова. Холодная осень обещает больший выбор и более доступные цены, но пока рынок живет августовским ритмом.

"Сейчас свежей рыбы мало. Рынок пустой. Из-за этого бывает, что цена колеблется на 10-20 гривен. Когда будет осень, похолодает — тогда и рыбы больше будет, и дешевле станет", — отмечает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о свежей рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы:

Сомик (мясо) — 300 грн/кг

Сомик (целый) — 170 грн/кг

Карп — 200 грн/кг

Карп на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясные ряды Привоза — это всегда место встречи постоянных клиентов и площадка для непринужденных разговоров о погоде, новостях и рецептах. Здесь хорошо идет свиная шея и биточек, а продавцы с гордостью рассказывают о качестве своего товара.

"Пока стабильность, вот такие цены уже почти месяц. На выходных больше покупателей — отдыхающие приходят, покупают. В будни — слабенько", — говорит Майя.

Продавщица Майя о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Шея — 350 грн/кг

Биточек — 270 грн/кг

Задняя часть — 250 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Ребрышки — 240-250 грн/кг

Подчеревок — 190-200 грн/кг

Сало — 150-170 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Специи на Привозе

Для тех, кто любит добавить блюдам аромата и восточного колорита, на Привозе найдется почти все. Здесь продают специи из разных стран, и каждый продавец имеет свой секрет сочетания ароматов. Покупателям советуют не бояться экспериментировать, но и помнить о простых проверенных комбинациях. Иногда одна ложка специи способна изменить вкус блюда до неузнаваемости.

"Для мяса лучший вариант — это зира. Все, больше ничего. А перец, соль — это уже на любителя. К рыбе — кориандр, имбирь, шафран, куркума, бадьян, анис, фенхель, кардамон, душистый перец, все можно миксовать", — советует продавец Игорь.

Продавец Игорь о специях к мясу и рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость специй:

Кумин — 100 грн/100 г

Кардамон — 600 грн/100 г

Другие специи — от 50 грн/100 г

Хмели-сунели и перец сладкий на базаре. Фото: Новини.LIVE

Привоз в августе остается живым и богатым на ассортимент. Здесь можно купить все — от свежей мяты и пахучего винограда до редких специй. И хоть цены медленно растут, атмосфера главного одесского рынка все еще наполнена вкусом лета, шумом и той особой энергией, которую можно найти только на главном рынке в Одессе.

