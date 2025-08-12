Видео
Главная Одесса Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 22:33
Цены на Привозе август 2025 — как снималась стоимость на рыбу, овощи и мясо
Люди на овощных рядах Привоза.Фото: Новини.LIVE

В августе одесский Привоз сохраняет свою уникальную атмосферу: смешение запахов специй, свежей рыбы, спелых фруктов и овощей, гомон покупателей и шутливые реплики продавцов. Узкие проходы между рядами заполнены цветами — от изумрудного укропа до насыщенно-красных томатов. Здесь можно увидеть как постоянных клиентов, хорошо знающих своих продавцов, так и туристов, с интересом рассматривающих каждый прилавок.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

Читайте также:

Овощи на Привозе

Возле овощных прилавков царит яркое разнообразие: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные помидоры и ароматный перец создают настоящую картину лета. Каждый лоток — как маленькая выставка урожая, где цвет и запах работают на аппетит покупателя. Впрочем, по словам торговцев, сезон подходит к концу, поэтому цены не радуют скидками. Во многих случаях стоимость даже немного поднялась, и это уже чувствуют постоянные посетители рынка. Здесь не ждут осеннего удешевления — наоборот, готовятся к еще большему подорожанию.

"Пока не спускается стоимость на овощи. Какая есть, так и стоит цена. Сейчас, наоборот, все поднимается, потому что сезон отходит  скоро осень и все начинает дорожать", — объясняет продавец Эдуард.

Продавець Едуард про вартість овочів
Продавец Эдуард о стоимости овощей в августе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Капуста — 30 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Кукуруза — 20 грн/кочан
  • Морковь — 40 грн/кг
  • Свекла — 30 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг
  • Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг
  • Огурцы — 45 грн/кг
  • Помидоры — 75 грн/кг
Кукурудза на прилавку
Кукуруза на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

На фруктовых рядах царит другая атмосфера — сладкая, медовая, немного пьянящая. Здесь сладкая дыня утром еще прохладная от ночной свежести, а арбуз будто впитывает в себя августовское солнце. Часть урожая — местного производства, выращенного на одесских полях. Остальное же — привозят издалека, чтобы добавить рынку ярких вкусов, которых здесь нет в большом количестве. Покупатели внимательно расспрашивают, откуда именно фрукты, и выбирают те, что больше нравится.

"Привозные и наши фрукты, вот виноград, арбузы, дыни  это все наше, а вот кизил и персики из Молдовы возят. У нас в этом году вообще плохой урожай персиков выдался", — добавляет Эдуард.

Узбецька диня на Привозі
Ассортимент дыни на привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

  • Арбуз — 30 грн/кг
  • Дыня — 100 грн/кг
  • Абрикос — 200 грн/кг
  • Слива — 180 грн/кг
  • Виноград — 200-250 грн/кг
  • Груши — 200 грн/кг
  • Лимон — 180 грн/кг
  • Апельсин — 180 грн/кг
  • Малина — 300 грн/кг
  • Персик — от 120 до 170 грн/кг
  • Персик инжирный — 220 грн/кг
  • Нектарин — 200 грн/кг
  • Кизил — 200 грн/кг
Асортимент фруктів на базарі
Фрукты на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты

Август этого года принес еще одну особенность — дефицит рыбы. Прилавки не пестрят выбором, и продавцы честно признаются: работают не каждый день, а только когда удается достать хороший улов. Впрочем, даже в таком случае можно найти хамсу, скумбрию, дунайку и малосольную кильку, пахнущую морем. Для любителей домашней кухни из рыбки здесь советуют простые, но вкусные рецепты.

"Свежая тюлька на биточек  160 гривен. Берем килограмм рыбки, чистим на филе. Пучок зеленого свежего лука, пучок укропа, 4 яйца, ложку майонеза, ложку муки, все на сковородку, и ужин удался", — рассказала продавщица Надежда.

Прдавчиня Надія про рибу
Продавщица Надежда о рецепте фирменных одесских биточков. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы и морепродуктов:

  • Сельдь — 100 грн/шт
  • Скумбрия — 260 грн/кг
  • Дунайка — от 120 до 150 грн/кг
  • Матиас — 60 грн (или 2 за 100 грн)
  • Хамса — 200 грн/кг
  • Килька балтийская — 160 грн/кг
  • Свежая тюлька — 160 грн/кг
Тюлька на Привозі
Тюлька на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Свежей рыбы немного и из-за переменчивой погоды и условий ловли. Некоторые торговцы говорят, что цена может колебаться буквально ежедневно, в зависимости от объема улова. Холодная осень обещает больший выбор и более доступные цены, но пока рынок живет августовским ритмом.

"Сейчас свежей рыбы мало. Рынок пустой. Из-за этого бывает, что цена колеблется на 10-20 гривен. Когда будет осень, похолодает  тогда и рыбы больше будет, и дешевле станет", — отмечает продавщица Наталья.

Продавчиня Наталія про свіжу рибу
Продавщица Наталья о свежей рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы:

  • Сомик (мясо) — 300 грн/кг
  • Сомик (целый) — 170 грн/кг
  • Карп — 200 грн/кг
Короп на прилавку базара
Карп на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясные ряды Привоза — это всегда место встречи постоянных клиентов и площадка для непринужденных разговоров о погоде, новостях и рецептах. Здесь хорошо идет свиная шея и биточек, а продавцы с гордостью рассказывают о качестве своего товара.

"Пока стабильность, вот такие цены уже почти месяц. На выходных больше покупателей  отдыхающие приходят, покупают. В будни  слабенько", — говорит Майя.

Продавчиня Мая про людей на ринку
Продавщица Майя о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

  • Шея — 350 грн/кг
  • Биточек — 270 грн/кг
  • Задняя часть — 250 грн/кг
  • Лопатка — 220 грн/кг
  • Ребрышки — 240-250 грн/кг
  • Подчеревок — 190-200 грн/кг
  • Сало — 150-170 грн/кг
Свинина на прилавку привоза
Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Специи на Привозе

Для тех, кто любит добавить блюдам аромата и восточного колорита, на Привозе найдется почти все. Здесь продают специи из разных стран, и каждый продавец имеет свой секрет сочетания ароматов. Покупателям советуют не бояться экспериментировать, но и помнить о простых проверенных комбинациях. Иногда одна ложка специи способна изменить вкус блюда до неузнаваемости.

"Для мяса лучший вариант  это зира. Все, больше ничего. А перец, соль  это уже на любителя. К рыбе  кориандр, имбирь, шафран, куркума, бадьян, анис, фенхель, кардамон, душистый перец, все можно миксовать", — советует продавец Игорь.

Продавець Ігор про спецію до мяса та риби
Продавец Игорь о специях к мясу и рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость специй:

  • Кумин — 100 грн/100 г
  • Кардамон — 600 грн/100 г
  • Другие специи — от 50 грн/100 г
Хмелі-сунелі та перець
Хмели-сунели и перец сладкий на базаре. Фото: Новини.LIVE

Привоз в августе остается живым и богатым на ассортимент. Здесь можно купить все — от свежей мяты и пахучего винограда до редких специй. И хоть цены медленно растут, атмосфера главного одесского рынка все еще наполнена вкусом лета, шумом и той особой энергией, которую можно найти только на главном рынке в Одессе.

Ранее мы писали о том, как изменились цены на рынке "Черемушки" в Одессе. А также о том, как восстанавливался Привоз после вражеского удара.

Одесса продукты фрукты овощи Новости Одессы рыба цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
