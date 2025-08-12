Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Овочі, риба та м'ясо — як змінилися ціни на Привозі в серпні

Овочі, риба та м'ясо — як змінилися ціни на Привозі в серпні

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 22:33
Ціни на Привозі серпень 2025 — як знімалась вартість на рибу, овочі та м’ясо
Люди на овочевих рядах Привозу. Фото: Новини.LIVE

У серпні одеський Привоз зберігає свою унікальну атмосферу: змішання запахів спецій, свіжої риби, спілих фруктів та овочів, гомін покупців і жартівливі репліки продавців. Вузькі проходи між рядами заповнені кольорами — від смарагдового кропу до насичено-червоних томатів. Тут можна побачити як постійних клієнтів, які добре знають своїх продавців, так і туристів, що з цікавістю розглядають кожен прилавок.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб перевірити, які ціни нині пропонують продавці.

Реклама
Читайте також:

Овочі на Привозі

Біля овочевих прилавків панує яскраве розмаїття: зелені кабачки, фіолетові баклажани, соковиті помідори та ароматний перець створюють справжню картину літа. Кожен лоток — як маленька виставка врожаю, де колір і запах працюють на апетит покупця. Втім, за словами торговців, сезон добігає кінця, тож ціни не радують знижками. У багатьох випадках вартість навіть трохи піднялася, і це вже відчувають постійні відвідувачі ринку. Тут не чекають осіннього здешевлення — навпаки, готуються до ще більшого подорожчання.

"Поки не спускається вартість на овочі. Яка є, так і стоїть ціна. Зараз, навпаки, все піднімається, бо сезон відходить — скоро осінь і все починає дорожчати", — пояснює продавець Едуард.

Продавець Едуард про вартість овочів
Продавець Едуард про вартість овочів у серпні. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

  • Капуста — 30 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Кукурудза — 20 грн/качан
  • Морква — 40 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг
  • Баклажан звичайний — 70 грн/кг
  • Огірки — 45 грн/кг
  • Помідори — 75 грн/кг
Кукурудза на прилавку
Кукурудза на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

На фруктових рядах панує інша атмосфера — солодка, медова, трохи п’янка. Тут солодка диня зранку ще прохолодна від нічної свіжості, а кавун ніби вбирає в себе серпневе сонце. Частина врожаю — місцевого виробництва, вирощеного на одеських полях. Інше ж — привозять здалеку, щоб додати ринку яскравих смаків, яких тут немає у великій кількості. Покупці уважно розпитують, звідки саме фрукти, та обирають ті, що більше до вподоби.

"Привізні та наші фрукти, от виноград, кавуни, дині — це все наше, а от кизил та персики з Молдови возять. У нас цього року взагалі поганий врожай персиків видався", — додає Едуард.

Узбецька диня на Привозі
Асортимент дині на привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

  • Кавун — 30 грн/кг
  • Диня — 100 грн/кг
  • Абрикос — 200 грн/кг
  • Слива — 180 грн/кг
  • Виноград — 200–250 грн/кг
  • Груші — 200 грн/кг
  • Лимон — 180 грн/кг
  • Апельсин — 180 грн/кг
  • Малина — 300 грн/кг
  • Персик — від 120 до 170 грн/кг
  • Персик інжирний — 220 грн/кг
  • Нектарин — 200 грн/кг
  • Кизил — 200 грн/кг
Асортимент фруктів на базарі
Фрукти на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба та морепродукти

Серпень цього року приніс іще одну особливість — дефіцит риби. Прилавки не рясніють вибором, і продавці чесно зізнаються: працюють не щодня, а лише коли вдається дістати хороший улов. Втім, навіть у такому випадку можна знайти хамсу, скумбрію, дунайку та малосольну кільку, що пахнуть морем. Для любителів домашньої кухні з рибки тут радять прості, але смачні рецепти. 

"Свіжа тюлька на биточок — 160 гривень. Беремо кілограм рибки, чистимо на філе. Пучок зеленої свіжої цибульки, пучок кропу, 4 яйця, ложку майонезу, ложку муки, все на сковорідку, і вечеря вдалась", — розповіла продавчиня Надія.

Прдавчиня Надія про рибу
Продавчиня Надія про рецепт фірмових одеських биточків. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби та морепродуктів:

  • Оселедець — 100 грн/шт
  • Скумбрія — 260 грн/кг
  • Дунайка — від 120 до 150 грн/кг
  • Матіас — 60 грн (або 2 за 100 грн)
  • Хамса — 200 грн/кг
  • Кілька балтійська — 160 грн/кг
  • Свіжа тюлька — 160 грн/кг
Тюлька на Привозі
Тюлька на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Свіжої риби небагато й через мінливу погоду та умови лову. Деякі торговці кажуть, що ціна може коливатися буквально щодня, залежно від обсягу улову. Холодна осінь обіцяє більший вибір і доступніші ціни, але поки ринок живе серпневим ритмом.

"Зараз свіжої риби мало. Ринок порожній. З-за цього буває, що ціна коливається на 10–20 гривень. Коли буде осінь, похолодає — тоді й риби більше буде, і дешевше стане", — зазначає продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про свіжу рибу
Продавчиня Наталія про свіжу рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжої риби:

  • Сомик (м'ясо) — 300 грн/кг
  • Сомик (цілий) — 170 грн/кг
  • Карп — 200 грн/кг
Короп на прилавку базара
Короп на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Привозі

М’ясні ряди Привозу — це завжди місце зустрічі постійних клієнтів і майданчик для невимушених розмов про погоду, новини та рецепти. Тут добре йде свиняча шия та биточок, а продавці з гордістю розповідають про якість свого товару.

"Поки що стабільність, ось такі ціни вже майже місяць. На вихідних більше покупців — відпочиваючі приходять, купують. У будні — слабенько", — каже Майя.

Продавчиня Мая про людей на ринку
Продавчиня Майя про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

  • Шия — 350 грн/кг
  • Биточок — 270 грн/кг
  • Задня частина — 250 грн/кг
  • Лопатка — 220 грн/кг 
  • Реберця — 240–250 грн/кг
  • Підчеревок — 190–200 грн/кг
  • Сало — 150–170 грн/кг
Свинина на прилавку привоза
Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Спеції на Привозі

Для тих, хто любить додати стравам аромату й східного колориту, на Привозі знайдеться майже все. Тут продають спеції з різних країн, і кожен продавець має свій секрет поєднання ароматів. Покупцям радять не боятися експериментувати, але й пам’ятати про прості перевірені комбінації. Іноді одна ложка спеції здатна змінити смак страви до невпізнання.

"Для м’яса найкращий варіант — це зіра. Все, більше нічого. А перець, сіль — то вже на любителя. До риби — коріандр, імбир, шафран, куркума, бодян, аніс, фенхель, кардамон, духмяний перець, все можна міксувати", — радить продавець Ігор.

Продавець Ігор про спецію до мяса та риби
Продавець Ігор про спецію до м'яса та риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість спецій:

  • Кумін — 100 грн/100 г
  • Кардамон — 600 грн/100 г
  • Інші спеції — від 50 грн/100 г
Хмелі-сунелі та перець
Хмелі-сунелі та перець солодкий на базарі. Фото: Новини.LIVE

Привоз у серпні залишається живим і багатим на асортимент. Тут можна купити все — від свіжої м’яти й пахучого винограду до рідкісних спецій. І хоч ціни поволі зростають, атмосфера головного одеського ринку все ще наповнена смаком літа, гомоном і тією особливою енергією, яку можна знайти лише на головному ринку в Одесі.

Раніше ми писали про те, як змінились ціни на ринку "Черемушки" в Одесі. А також про те, як відновлювався Привоз після ворожого удару

Одеса продукти фрукти овочі Новини Одеси риба ціни на продукти
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації