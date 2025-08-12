Ціни на Привозі серпень 2025 — як знімалась вартість на рибу, овочі та м’ясо

Люди на овочевих рядах Привозу. Фото: Новини.LIVE

У серпні одеський Привоз зберігає свою унікальну атмосферу: змішання запахів спецій, свіжої риби, спілих фруктів та овочів, гомін покупців і жартівливі репліки продавців. Вузькі проходи між рядами заповнені кольорами — від смарагдового кропу до насичено-червоних томатів. Тут можна побачити як постійних клієнтів, які добре знають своїх продавців, так і туристів, що з цікавістю розглядають кожен прилавок.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб перевірити, які ціни нині пропонують продавці.

Овочі на Привозі

Біля овочевих прилавків панує яскраве розмаїття: зелені кабачки, фіолетові баклажани, соковиті помідори та ароматний перець створюють справжню картину літа. Кожен лоток — як маленька виставка врожаю, де колір і запах працюють на апетит покупця. Втім, за словами торговців, сезон добігає кінця, тож ціни не радують знижками. У багатьох випадках вартість навіть трохи піднялася, і це вже відчувають постійні відвідувачі ринку. Тут не чекають осіннього здешевлення — навпаки, готуються до ще більшого подорожчання.

"Поки не спускається вартість на овочі. Яка є, так і стоїть ціна. Зараз, навпаки, все піднімається, бо сезон відходить — скоро осінь і все починає дорожчати", — пояснює продавець Едуард.

Продавець Едуард про вартість овочів у серпні. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Кукурудза — 20 грн/качан

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг

Баклажан звичайний — 70 грн/кг

Огірки — 45 грн/кг

Помідори — 75 грн/кг

Кукурудза на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

На фруктових рядах панує інша атмосфера — солодка, медова, трохи п’янка. Тут солодка диня зранку ще прохолодна від нічної свіжості, а кавун ніби вбирає в себе серпневе сонце. Частина врожаю — місцевого виробництва, вирощеного на одеських полях. Інше ж — привозять здалеку, щоб додати ринку яскравих смаків, яких тут немає у великій кількості. Покупці уважно розпитують, звідки саме фрукти, та обирають ті, що більше до вподоби.

"Привізні та наші фрукти, от виноград, кавуни, дині — це все наше, а от кизил та персики з Молдови возять. У нас цього року взагалі поганий врожай персиків видався", — додає Едуард.

Асортимент дині на привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

Кавун — 30 грн/кг

Диня — 100 грн/кг

Абрикос — 200 грн/кг

Слива — 180 грн/кг

Виноград — 200–250 грн/кг

Груші — 200 грн/кг

Лимон — 180 грн/кг

Апельсин — 180 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Персик — від 120 до 170 грн/кг

Персик інжирний — 220 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Кизил — 200 грн/кг

Фрукти на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба та морепродукти

Серпень цього року приніс іще одну особливість — дефіцит риби. Прилавки не рясніють вибором, і продавці чесно зізнаються: працюють не щодня, а лише коли вдається дістати хороший улов. Втім, навіть у такому випадку можна знайти хамсу, скумбрію, дунайку та малосольну кільку, що пахнуть морем. Для любителів домашньої кухні з рибки тут радять прості, але смачні рецепти.

"Свіжа тюлька на биточок — 160 гривень. Беремо кілограм рибки, чистимо на філе. Пучок зеленої свіжої цибульки, пучок кропу, 4 яйця, ложку майонезу, ложку муки, все на сковорідку, і вечеря вдалась", — розповіла продавчиня Надія.

Продавчиня Надія про рецепт фірмових одеських биточків. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби та морепродуктів:

Оселедець — 100 грн/шт

Скумбрія — 260 грн/кг

Дунайка — від 120 до 150 грн/кг

Матіас — 60 грн (або 2 за 100 грн)

Хамса — 200 грн/кг

Кілька балтійська — 160 грн/кг

Свіжа тюлька — 160 грн/кг

Тюлька на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Свіжої риби небагато й через мінливу погоду та умови лову. Деякі торговці кажуть, що ціна може коливатися буквально щодня, залежно від обсягу улову. Холодна осінь обіцяє більший вибір і доступніші ціни, але поки ринок живе серпневим ритмом.

"Зараз свіжої риби мало. Ринок порожній. З-за цього буває, що ціна коливається на 10–20 гривень. Коли буде осінь, похолодає — тоді й риби більше буде, і дешевше стане", — зазначає продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про свіжу рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжої риби:

Сомик (м'ясо) — 300 грн/кг

Сомик (цілий) — 170 грн/кг

Карп — 200 грн/кг

Короп на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Привозі

М’ясні ряди Привозу — це завжди місце зустрічі постійних клієнтів і майданчик для невимушених розмов про погоду, новини та рецепти. Тут добре йде свиняча шия та биточок, а продавці з гордістю розповідають про якість свого товару.

"Поки що стабільність, ось такі ціни вже майже місяць. На вихідних більше покупців — відпочиваючі приходять, купують. У будні — слабенько", — каже Майя.

Продавчиня Майя про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Шия — 350 грн/кг

Биточок — 270 грн/кг

Задня частина — 250 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Реберця — 240–250 грн/кг

Підчеревок — 190–200 грн/кг

Сало — 150–170 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Спеції на Привозі

Для тих, хто любить додати стравам аромату й східного колориту, на Привозі знайдеться майже все. Тут продають спеції з різних країн, і кожен продавець має свій секрет поєднання ароматів. Покупцям радять не боятися експериментувати, але й пам’ятати про прості перевірені комбінації. Іноді одна ложка спеції здатна змінити смак страви до невпізнання.

"Для м’яса найкращий варіант — це зіра. Все, більше нічого. А перець, сіль — то вже на любителя. До риби — коріандр, імбир, шафран, куркума, бодян, аніс, фенхель, кардамон, духмяний перець, все можна міксувати", — радить продавець Ігор.

Продавець Ігор про спецію до м'яса та риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість спецій:

Кумін — 100 грн/100 г

Кардамон — 600 грн/100 г

Інші спеції — від 50 грн/100 г

Хмелі-сунелі та перець солодкий на базарі. Фото: Новини.LIVE

Привоз у серпні залишається живим і багатим на асортимент. Тут можна купити все — від свіжої м’яти й пахучого винограду до рідкісних спецій. І хоч ціни поволі зростають, атмосфера головного одеського ринку все ще наповнена смаком літа, гомоном і тією особливою енергією, яку можна знайти лише на головному ринку в Одесі.

Раніше ми писали про те, як змінились ціни на ринку "Черемушки" в Одесі. А також про те, як відновлювався Привоз після ворожого удару.