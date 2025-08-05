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Головна Одеса Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 18:43
Ціни на овочі, фрукти та м’ясо в Одесі – серпень 2025
Люди купляють лохину на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Літо в Одесі завжди було часом, коли базари наповнювалися барвами, запахами та гомоном. Та цього серпня на "Черемушках" відчувається, що сезон відпусток вплинув на торгівлю. У рядах — не такий потік покупців, як у липні, а продавці зізнаються, що спека й поїздки містян до моря чи за місто зменшили виторг. Попри це, прилавки й далі рясніють овочами, фруктами, зеленню, м’ясом та молочними продуктами, а ціни — коливаються залежно від погоди та врожаю. Атмосфера базару все одно залишається особливою — тут пахне свіжою зеленню, чути розмови та сміх, а продавці охоче діляться новинами.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар "Черемушки", щоб перевірити, які ціни зараз пропонують продавці.

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Овочі на базарі

Біля овочевих рядів стоїть солодкий аромат кавунів та динь, що перемішується з духмяністю свіжої зелені. Проте людей, які обирають товар, небагато — хтось швидко купує потрібне й іде, інші уважно порівнюють ціну та якість. Продавці помічають, що активність покупців цього серпня значно нижча, ніж торік. 

"Туго з продажами, всі на відпочинку, дуже мало людей ходить. Тому звісно дуже погана торгівля зараз. Спека також впливає на покупців, при такій температурі почали ходити менше", — ділиться продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів
Продавчиня Лариса про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Капуста — 30 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Морква — 40 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг
  • Баклажан звичайний — 70 грн/кг
  • Огірки — 45 грн/кг
  • Помідори — 75 грн/кг
Вартість овочів на базарі
Вартість овочів на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди на базарі

У фруктових рядах кольори стиглих персиків і слив приваблюють здалеку. Тут пахне медом, виноградом та свіжою малиною. Але ціни на фрукти не завжди стабільні — їх коливання помітні навіть протягом тижня. На це впливає врожайність та погодні умови: дощі можуть зробити ягоди дорожчими, а спека — зменшити вибір. Продавці пояснюють, що іноді вартість зростає буквально за ніч.

"Ціни грають кожен день. Дуже багато залежить від погоди. Допустимо, лохина — той тиждень вона була трохи дорожча. Зараз плюс-мінус тримається ціна з інтервалом 10 гривень. Малинка — те ж саме. Персики трохи горять через спеку, тому теж тримаються в ціні. Особливо не дешеві, але й не зовсім дорогі", — каже продавчиня Аліна.

Продавчиня Аліна про сезонні фрукти на базарі
Продавчиня Аліна про сезонні фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід

  • Диня — від 50 до 60 грн/кг
  • Кавун — 22 грн/кг
  • Лохина — від 200 до 300 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Яблука — від 55 до 70 грн/кг
  • Груша — 80 грн/кг
  • Слива — 50 грн/кг
  • Персик — від 120 до 170 грн/кг
  • Персик інжирний — 220 грн/кг
  • Нектарин — 200 грн/кг
  • Малина — 200 грн/кг 
  • Виноград турецький кишмиш (без кісточок) — 220 грн/кг
Персики на базарі Черемушки в Одесі
Персики на прилавку базара. Фото: Новини.LIVE

Свіжа зелень

Ряди з зеленню виглядають особливо яскраво, але спека псує свіжість буквально за години. Продавці поливають пучки водою, накривають тканиною та намагаються зберегти їх якнайдовше. Деякі культури, як-от кінза, мають стабільно високу ціну влітку. Інші — навпаки, дешевшають у розпал сезону. 

"Кінза, як торік, вже коштує 300 гривень в закупці. Вона підійматиметься в ціні, бо через спеку все горить. Зараз нав'язав на 20 грн пучок. Маленький пучок — по 10 грн. Шпинат беру за десятку, продаю по 15 грн", — пояснює продавець Сергій.

Продавець Сергій про вартість зелені
Продавець Сергій про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені 

  • Кріп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Цибуля зелена — 20 грн/пучок
  • Селера — 20 грн/пучок
  • Кінза — 20 грн/пучок 
  • М’ята — 10 грн/пучок
  • Базилік — 20 грн/пучок
  • Стебло селери — 150 грн/кг
  • Салат (звичайний) — 250 грн/кг
  • Айсберг — 130 грн/кг
Базилів на прилавку
Пучок базиліку на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на базарі

У м’ясних рядах запах свіжої свинини змішується з ароматом копченостей. Тут завжди є постійні покупці, які приходять "до своїх" продавців. У спеку, за словами торгівців, вибір м’яса змінюється: телятину беруть рідше, натомість свинина залишається фаворитом. Особливо популярна шия, яку розкуповують одразу після відкриття. Продавчиня Олена каже, що є й позиції, які замовляють заздалегідь.

"Філе яловиче виходить по 700 гривень — тільки на замовлення йде. Проте навіть зараз воно трохи менше має попит. Коли така сильна жара, телятина йде гірше. Краще свинину розбирають. Це ходове. Телятинка трохи слабіша сьогодні", — каже продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість мяса
Продавчиня Олена про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини 

  • Філе —700 грн/кг
  • Грудинка з кісточками — 190 грн/кг
  • Ребра — 180 грн/кг
  • Теляча шия — 270 грн/кг
  • Телячі голіні — 260 грн/кг
  • Задня частина — 340 грн/кг
  • Лопатка теляча — 340 грн/кг
  • М’ясо для тварин — 40 грн/кг
Яловичина на базарі Черемушки в Одесі
Яловичина на базарі Черемушки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

  • Свиняча шия — 340 грн/кг
  • Філе — 340 грн/кг
  • Задня частина — 260 грн/кг
  • Лопатка — 240 грн/кг
  • Ребра — 260 грн/кг
  • Підчеревок — 200 грн/кг
  • Сало — від 40 до 100 грн/кг
  • Голяшка — 90–100 грн/кг
  • Копита (малі) — 20 грн/шт, (великі) — 40 грн/шт
  • Обріз — 100 грн/кг
  • Шкурка — 20 грн/кг
  • Хвіст — 20 грн/кг
Асортимент свинини на базарі
Асортимент свинини на базарі. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Молочний ряд на "Черемушках" — це поєднання запаху свіжого молока та солонуватої бринзи. Тут можна знайти й класичний домашній сир, і грузинський сулугуні, і ніжну моцарелу. Спека, за словами продавців, впливає на надої, але попит на сирні вироби залишається стабільним. Особливо добре йде сулугуні, який купують і для салатів, і для запікання. 

"Сир сулугуні робиться з коров’ячого молочка. Вариться бринза, а потім робиться сулугунчик. Для того щоб лавашик потерти, щоб він гарно розтавав, бринза трохи не так тане в лаваші. А сулугуні — смачний, добрий, розтає ідеально", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ватість молочної продукції
Продавчиня Тетяна про вартість молочної продукції. Фото: Новини.LIVE 

Вартість молочки

  • Сир жирний — 200 грн/кг 
  • Сир середній — 140 грн/кг
  • Масло — 450 грн/кг
  • Сулугуні — від 260 до 270 грн/кг
  • Сулугуні з зеленню — 270 грн/кг
  • Нитки сулугуні — 300 грн/кг
  • Сметана нежирна — 130 грн/кг
  • Вершки — 300 грн/л
  • Молоко — 60 грн/л
  • Бринза овеча — 300 грн/кг
  • Бринза змішана — 230 грн/кг
  • Бринза коров’яча — 220 грн/кг
  • Моцарела — 280 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
Сир сулугуні з кропом на прилавку
Сир сулугуні з кропом на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ринок "Черемушки" цього серпня живе у власному ритмі — менш людному, але все ще насиченому барвами та ароматами літа. Ціни змінюються щодня, залежно від погоди та врожаю. Тут можна знайти й солодкий кавун з Овідіополя, і запашну кінзу, і свіжу свинину чи ніжний сулугуні. А головне — навіть у спеку базар залишається місцем, де завжди є смак літа та відчуття справжньої одеської атмосфери.

Раніше ми писали про те якими будуть ціни на абрикоси. А також про те, як змінились ціни на "Київському базарі" в Одесі. 

Одеса їжа фрукти овочі Новини Одеси молочні продукти ціни на продукти
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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