Ціни на овочі, фрукти та м’ясо в Одесі – серпень 2025

Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі
Літо в Одесі завжди було часом, коли базари наповнювалися барвами, запахами та гомоном. Та цього серпня на "Черемушках" відчувається, що сезон відпусток вплинув на торгівлю. У рядах — не такий потік покупців, як у липні, а продавці зізнаються, що спека й поїздки містян до моря чи за місто зменшили виторг. Попри це, прилавки й далі рясніють овочами, фруктами, зеленню, м’ясом та молочними продуктами, а ціни — коливаються залежно від погоди та врожаю. Атмосфера базару все одно залишається особливою — тут пахне свіжою зеленню, чути розмови та сміх, а продавці охоче діляться новинами.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар "Черемушки", щоб перевірити, які ціни зараз пропонують продавці.
Овочі на базарі
Біля овочевих рядів стоїть солодкий аромат кавунів та динь, що перемішується з духмяністю свіжої зелені. Проте людей, які обирають товар, небагато — хтось швидко купує потрібне й іде, інші уважно порівнюють ціну та якість. Продавці помічають, що активність покупців цього серпня значно нижча, ніж торік.
"Туго з продажами, всі на відпочинку, дуже мало людей ходить. Тому звісно дуже погана торгівля зараз. Спека також впливає на покупців, при такій температурі почали ходити менше", — ділиться продавчиня Лариса.
Вартість овочів
- Капуста — 30 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Морква — 40 грн/кг
- Буряк — 30 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг
- Баклажан звичайний — 70 грн/кг
- Огірки — 45 грн/кг
- Помідори — 75 грн/кг
Фрукти та ягоди на базарі
У фруктових рядах кольори стиглих персиків і слив приваблюють здалеку. Тут пахне медом, виноградом та свіжою малиною. Але ціни на фрукти не завжди стабільні — їх коливання помітні навіть протягом тижня. На це впливає врожайність та погодні умови: дощі можуть зробити ягоди дорожчими, а спека — зменшити вибір. Продавці пояснюють, що іноді вартість зростає буквально за ніч.
"Ціни грають кожен день. Дуже багато залежить від погоди. Допустимо, лохина — той тиждень вона була трохи дорожча. Зараз плюс-мінус тримається ціна з інтервалом 10 гривень. Малинка — те ж саме. Персики трохи горять через спеку, тому теж тримаються в ціні. Особливо не дешеві, але й не зовсім дорогі", — каже продавчиня Аліна.
Вартість фруктів та ягід
- Диня — від 50 до 60 грн/кг
- Кавун — 22 грн/кг
- Лохина — від 200 до 300 грн/кг
- Лимон — 150 грн/кг
- Яблука — від 55 до 70 грн/кг
- Груша — 80 грн/кг
- Слива — 50 грн/кг
- Персик — від 120 до 170 грн/кг
- Персик інжирний — 220 грн/кг
- Нектарин — 200 грн/кг
- Малина — 200 грн/кг
- Виноград турецький кишмиш (без кісточок) — 220 грн/кг
Свіжа зелень
Ряди з зеленню виглядають особливо яскраво, але спека псує свіжість буквально за години. Продавці поливають пучки водою, накривають тканиною та намагаються зберегти їх якнайдовше. Деякі культури, як-от кінза, мають стабільно високу ціну влітку. Інші — навпаки, дешевшають у розпал сезону.
"Кінза, як торік, вже коштує 300 гривень в закупці. Вона підійматиметься в ціні, бо через спеку все горить. Зараз нав'язав на 20 грн пучок. Маленький пучок — по 10 грн. Шпинат беру за десятку, продаю по 15 грн", — пояснює продавець Сергій.
Вартість зелені
- Кріп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Цибуля зелена — 20 грн/пучок
- Селера — 20 грн/пучок
- Кінза — 20 грн/пучок
- М’ята — 10 грн/пучок
- Базилік — 20 грн/пучок
- Стебло селери — 150 грн/кг
- Салат (звичайний) — 250 грн/кг
- Айсберг — 130 грн/кг
М’ясо на базарі
У м’ясних рядах запах свіжої свинини змішується з ароматом копченостей. Тут завжди є постійні покупці, які приходять "до своїх" продавців. У спеку, за словами торгівців, вибір м’яса змінюється: телятину беруть рідше, натомість свинина залишається фаворитом. Особливо популярна шия, яку розкуповують одразу після відкриття. Продавчиня Олена каже, що є й позиції, які замовляють заздалегідь.
"Філе яловиче виходить по 700 гривень — тільки на замовлення йде. Проте навіть зараз воно трохи менше має попит. Коли така сильна жара, телятина йде гірше. Краще свинину розбирають. Це ходове. Телятинка трохи слабіша сьогодні", — каже продавчиня Олена.
Вартість яловичини
- Філе —700 грн/кг
- Грудинка з кісточками — 190 грн/кг
- Ребра — 180 грн/кг
- Теляча шия — 270 грн/кг
- Телячі голіні — 260 грн/кг
- Задня частина — 340 грн/кг
- Лопатка теляча — 340 грн/кг
- М’ясо для тварин — 40 грн/кг
Вартість свинини
- Свиняча шия — 340 грн/кг
- Філе — 340 грн/кг
- Задня частина — 260 грн/кг
- Лопатка — 240 грн/кг
- Ребра — 260 грн/кг
- Підчеревок — 200 грн/кг
- Сало — від 40 до 100 грн/кг
- Голяшка — 90–100 грн/кг
- Копита (малі) — 20 грн/шт, (великі) — 40 грн/шт
- Обріз — 100 грн/кг
- Шкурка — 20 грн/кг
- Хвіст — 20 грн/кг
Молочні продукти
Молочний ряд на "Черемушках" — це поєднання запаху свіжого молока та солонуватої бринзи. Тут можна знайти й класичний домашній сир, і грузинський сулугуні, і ніжну моцарелу. Спека, за словами продавців, впливає на надої, але попит на сирні вироби залишається стабільним. Особливо добре йде сулугуні, який купують і для салатів, і для запікання.
"Сир сулугуні робиться з коров’ячого молочка. Вариться бринза, а потім робиться сулугунчик. Для того щоб лавашик потерти, щоб він гарно розтавав, бринза трохи не так тане в лаваші. А сулугуні — смачний, добрий, розтає ідеально", — каже продавчиня Тетяна.
Вартість молочки
- Сир жирний — 200 грн/кг
- Сир середній — 140 грн/кг
- Масло — 450 грн/кг
- Сулугуні — від 260 до 270 грн/кг
- Сулугуні з зеленню — 270 грн/кг
- Нитки сулугуні — 300 грн/кг
- Сметана нежирна — 130 грн/кг
- Вершки — 300 грн/л
- Молоко — 60 грн/л
- Бринза овеча — 300 грн/кг
- Бринза змішана — 230 грн/кг
- Бринза коров’яча — 220 грн/кг
- Моцарела — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
Ринок "Черемушки" цього серпня живе у власному ритмі — менш людному, але все ще насиченому барвами та ароматами літа. Ціни змінюються щодня, залежно від погоди та врожаю. Тут можна знайти й солодкий кавун з Овідіополя, і запашну кінзу, і свіжу свинину чи ніжний сулугуні. А головне — навіть у спеку базар залишається місцем, де завжди є смак літа та відчуття справжньої одеської атмосфери.
Раніше ми писали про те якими будуть ціни на абрикоси. А також про те, як змінились ціни на "Київському базарі" в Одесі.
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