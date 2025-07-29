Ціни на продукти в Одесі у липні 2025 року — що подешевшало

Люди біля прилавка на Київському базарі. Фото: Новини.LIVE

Літо в розпалі, спека — понад +35 °C, а одесити масово прямують на базари в пошуках свіжих фруктів, овочів та домашніх продуктів. Київський ринок — один із найулюбленіших серед місцевих. Тут завжди шумно, пахне зеленню, а продавці знають своїх покупців у лице. Але навіть у розпал сезону не всі ряди однаково активні: покупці стали уважнішими, запитують, порівнюють, рахують.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, щоб перевірити, які ціни зараз пропонують продавці.

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Овочі на базарі

Київський ринок — один із найжвавіших в Одесі. Тут завжди багатолюдно, аромат свіжої зелені змішується з приємним гомоном покупців, а прилавки рясніють сезонним товаром. Та цього року торгівля не така активна, бо Одесити стали обережнішими у витратах: купують менше, обирають уважніше. Вартість продукції сильно залежить від погоди та обсягів завозу — ціни коливаються буквально щодня.

Продавці за прилавком з овочами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг

Баклажан звичайний — 70 грн/кг

Огірки — 45 грн/кг

Помідори — 65 грн/кг

Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Липнева спека — серйозна справа і для покупців, і для продавців. Але, попри складні погодні умови, деякі продукти на прилавках дешевшають — особливо це стосується фруктів та ягід. Ціни на окремі позиції вже почали просідати, і це одразу помітно за пожвавленням у рядах. Люди частіше зупиняються, питають, торгуються й повертаються до продавців, коли бачать знайоме обличчя.

"Люди зараз ходять дуже добре. Коли продукти були трохи дорожчими, не так купували. Дякую, зараз більше-менше. Лохина, наприклад, буквально вчора була 200 гривень, сьогодні — 150. Аж на 50 гривень впала ціна", — розповідає продавець Валентин.

Продавець Валентин про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти:

Персик — 65 грн/кг

Слива — 50 грн/кг

Лохина — 150 грн/кг

Абрикос — 140 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Виноград чорний — 250 грн/кг

Малина — 160 грн/кг

Вартість на лохину в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Ряди із зеленню виглядають особливо яскраво влітку, але саме вони найсильніше страждають від спеки. Продавці поливають пучки водою, затіняють їх тканиною, щоб зберегти свіжість хоча б на кілька годин. Ціни на зелень коливаються залежно від температури й кількості поставок, але є певні культури, які не бояться спеки й навіть "віддають" урожай краще у таку погоду. Зі слів продавців, влітку дорожчають не всі позиції.

"Спочатку все дорого, тому що зараз літо, зараз в тіні плюс 35. Коли літом все горить, все дорожчає — зелень в основному. Але є винятки: коли дуже жарко, триває сезон червоного базиліку — великі пучки, вони дешевші. Щавель теж дешевший. Петрушка нормально реагує тому також вартість на неї невелика", — каже продавець Артем.

Продавець Артем про те, як спека впливає на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Молодий часник — 30 грн/шт

Солодкий буряк — 20 грн/шт

Кріп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — від 20 до 30 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Молода цибуля — 20 грн/пучок

Кінза — 40 грн/пучок

Салат ваговий — 150 грн

М'ята — 30 грн/пучок

Листя салату на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

М’ясні ряди в Одесі тримають впевнені позиції — покупці приходять "до своїх", знають, у кого яка вирізка, яке сало і яка температура на прилавку. Особливо популярна свіжа домашня свинина, вишмалена соломою, з м’якою текстурою і насиченим смаком. Ціни різні, але продавці охоче пояснюють, від чого залежить вартість і як краще вибрати потрібний шмат.

"Гарне, домашнє м'яско, з гарненьким салом, вишмалене соломочкою. Ну а за ціною все різне, лопаточка — 260 гривень, сало — 100, 180, 200, все залежить від товщини", — пояснює продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість свинини сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на м’ясо:

Лопатка — 260 грн/кг

Підчеревок — 230 грн/кг

Задня частина — 260 грн/кг

Сало — від 100 до 200 грн/кг

Шия — 380 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Гуляш — 170 грн/кг

Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

На молочних рядах — аромат сметани, домашнього масла і солодкої сирної маси. Як пояснюють продавці, спека вплинула і на надої — корови дають менше молока, тому частину товару доводиться привозити з віддалених сіл, що також підвищує собівартість.

"Жирний сир у нас — 180, середні — 140, нежирний — 100. Масло — 400, вершки — 300, сметана — 120. Трошки вартість піднялася. Мало молока корови дають. Треба перечекати цей період спеки, потім буде трохи дешевше", — каже продавчиня Анна.

Продавчиня Анна про вартість молочних продуктів улітку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молочку:

Кисломолочний сир (жирний) — 180 грн/кг

Кисломолочний сир (середній) — 140 грн/кг

Кисломолочний сир (нежирний) — 100 грн/кг

Масло — 400 грн/кг

Сливка — 300 грн/л

Сметана — 120 грн/л

Сир на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибному прилавку доволі стабільно. Ціни майже не змінюються, а асортимент включає як традиційні сорти, так і вже розфасовану рибу. Але поведінка покупців змінилася — замість кілограмів усе частіше купують "на пробу" або невеличкими порціями. Продавці кажуть, що намагаються тримати ціну "між прийнятним і вигідним", щоб не втратити покупця, але й не залишитися в мінусі.

"Я б сказав, що ціни ще на доволі договірному рівні. Щоб одночасно і не бити по гаманцю покупця, і при цьому зберігати для себе прийнятні суми ну і вартість усієї логістики та доставки варто рахувати", — зазначає продавець Олександр.

Продавець Олександр про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на рибу:

Карась — 120 грн/кг

Короп — 170 грн/кг

Столова риба — 80 грн/кг

Судак — 150–250 грн/кг

Свіжа риба на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку щодня змінюється асортимент і ціни. Тут панує сезонний ритм — від спеки залежить усе: від настрою продавців до тривалості зберігання товарів. Але базар — це не лише покупки. Це місце, де пахне свіжою зеленню, чути жарти продавців і хочеться взяти хоча б одну сливу чи шматочок сиру — просто тому, що літо.

Раніше ми писали про те, як змінилися ціни на Одеському Привозі. А також про те, чи варто їсти морепродукти з Чорного моря.