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Головна Одеса Овочі, фрукти та риба — що подешевшало в Одесі в липні

Овочі, фрукти та риба — що подешевшало в Одесі в липні

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Дата публікації: 29 липня 2025 19:56
Ціни на продукти в Одесі у липні 2025 року — що подешевшало
Люди біля прилавка на Київському базарі. Фото: Новини.LIVE

Літо в розпалі, спека — понад +35 °C, а одесити масово прямують на базари в пошуках свіжих фруктів, овочів та домашніх продуктів. Київський ринок — один із найулюбленіших серед місцевих. Тут завжди шумно, пахне зеленню, а продавці знають своїх покупців у лице. Але навіть у розпал сезону не всі ряди однаково активні: покупці стали уважнішими, запитують, порівнюють, рахують. 

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, щоб перевірити, які ціни зараз пропонують продавці.

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Овочі на базарі

Київський ринок — один із найжвавіших в Одесі. Тут завжди багатолюдно, аромат свіжої зелені змішується з приємним гомоном покупців, а прилавки рясніють сезонним товаром. Та цього року торгівля не така активна, бо Одесити стали  обережнішими у витратах: купують менше, обирають уважніше. Вартість продукції сильно залежить від погоди та обсягів завозу — ціни коливаються буквально щодня.

продавці ховаються від спеки
Продавці за прилавком з овочами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Капуста — 30 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Морква — 40 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг
  • Баклажан звичайний — 70 грн/кг
  • Огірки — 45 грн/кг
  • Помідори — 65 грн/кг
Вартість на карторлю
Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Липнева спека — серйозна справа і для покупців, і для продавців. Але, попри складні погодні умови, деякі продукти на прилавках дешевшають — особливо це стосується фруктів та ягід. Ціни на окремі позиції вже почали просідати, і це одразу помітно за пожвавленням у рядах. Люди частіше зупиняються, питають, торгуються й повертаються до продавців, коли бачать знайоме обличчя. 

"Люди зараз ходять дуже добре. Коли продукти були трохи дорожчими, не так купували. Дякую, зараз більше-менше. Лохина, наприклад, буквально вчора була 200 гривень, сьогодні — 150. Аж на 50 гривень впала ціна", — розповідає продавець Валентин.

Продавець Валентин про вартість фруктів
Продавець Валентин про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти:

  • Персик — 65 грн/кг
  • Слива — 50 грн/кг
  • Лохина — 150 грн/кг 
  • Абрикос — 140 грн/кг
  • Нектарин — 200 грн/кг
  • Виноград чорний — 250 грн/кг
  • Малина — 160 грн/кг
Вартість на лохину в Одесі
Вартість на лохину в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Ряди із зеленню виглядають особливо яскраво влітку, але саме вони найсильніше страждають від спеки. Продавці поливають пучки водою, затіняють їх тканиною, щоб зберегти свіжість хоча б на кілька годин. Ціни на зелень коливаються залежно від температури й кількості поставок, але є певні культури, які не бояться спеки й навіть "віддають" урожай краще у таку погоду. Зі слів продавців, влітку дорожчають не всі позиції.

"Спочатку все дорого, тому що зараз літо, зараз в тіні плюс 35. Коли літом все горить, все дорожчає — зелень в основному. Але є винятки: коли дуже жарко, триває сезон червоного базиліку — великі пучки, вони дешевші. Щавель теж дешевший. Петрушка нормально реагує тому також вартість на неї невелика", — каже продавець Артем.

Продавець Артем про вартість зелені
Продавець Артем про те, як спека впливає на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені 

  • Молодий часник — 30 грн/шт
  • Солодкий буряк — 20 грн/шт
  • Кріп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Щавель — 20 грн/пучок
  • Рукола — від 20 до 30 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Молода цибуля — 20 грн/пучок
  • Кінза — 40 грн/пучок
  • Салат ваговий — 150 грн 
  •  М'ята — 30 грн/пучок
Листя салату на прилавку
Листя салату на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

М’ясні ряди в Одесі тримають впевнені позиції — покупці приходять "до своїх", знають, у кого яка вирізка, яке сало і яка температура на прилавку. Особливо популярна свіжа домашня свинина, вишмалена соломою, з м’якою текстурою і насиченим смаком. Ціни різні, але продавці охоче пояснюють, від чого залежить вартість і як краще вибрати потрібний шмат.

"Гарне, домашнє м'яско, з гарненьким салом, вишмалене соломочкою. Ну а за ціною все різне, лопаточка — 260 гривень, сало — 100, 180, 200, все залежить від товщини", — пояснює продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість мяса сьогодні
Продавчиня Олена про вартість свинини сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на м’ясо:

  • Лопатка — 260 грн/кг
  • Підчеревок — 230 грн/кг
  • Задня частина — 260 грн/кг
  • Сало — від 100 до 200 грн/кг
  • Шия — 380 грн/кг
  • Ребра — 280 грн/кг
  • Гуляш — 170 грн/кг
Сало на прилавку
Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

На молочних рядах — аромат сметани, домашнього масла і солодкої сирної маси. Як пояснюють продавці, спека вплинула і на надої — корови дають менше молока, тому частину товару доводиться привозити з віддалених сіл, що також підвищує собівартість. 

"Жирний сир у нас — 180, середні — 140, нежирний — 100. Масло — 400, вершки — 300, сметана — 120. Трошки вартість піднялася. Мало молока корови дають. Треба перечекати цей період спеки, потім буде трохи дешевше", — каже продавчиня Анна.

Продавчиня Анна про вартість молочних виробів улітку
Продавчиня Анна про вартість молочних продуктів улітку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молочку:

  • Кисломолочний сир (жирний) — 180 грн/кг
  • Кисломолочний сир (середній) — 140 грн/кг
  • Кисломолочний сир (нежирний) — 100 грн/кг
  • Масло — 400 грн/кг
  • Сливка — 300 грн/л
  • Сметана — 120 грн/л
Сир на прилавку базара
Сир на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибному прилавку доволі стабільно. Ціни майже не змінюються, а асортимент включає як традиційні сорти, так і вже розфасовану рибу. Але поведінка покупців змінилася — замість кілограмів усе частіше купують "на пробу" або невеличкими порціями. Продавці кажуть, що намагаються тримати ціну "між прийнятним і вигідним", щоб не втратити покупця, але й не залишитися в мінусі.

"Я б сказав, що ціни ще на доволі договірному рівні. Щоб одночасно і не бити по гаманцю покупця, і при цьому  зберігати для себе прийнятні суми ну і вартість усієї логістики та доставки варто рахувати", — зазначає продавець Олександр.

Продавець Олександр про вартість риби
Продавець Олександр про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на рибу:

  • Карась — 120 грн/кг
  • Короп — 170 грн/кг
  • Столова риба — 80 грн/кг
  • Судак — 150–250 грн/кг
Свіжа риба на прилавку в Одесі
Свіжа риба на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку щодня змінюється асортимент і ціни. Тут панує сезонний ритм — від спеки залежить усе: від настрою продавців до тривалості зберігання товарів. Але базар — це не лише покупки. Це місце, де пахне свіжою зеленню, чути жарти продавців і хочеться взяти хоча б одну сливу чи шматочок сиру — просто тому, що літо.

Раніше ми писали про те, як змінилися ціни на Одеському Привозі. А також про те, чи варто їсти морепродукти з Чорного моря.

Одеса гроші фрукти овочі Новини Одеси люди їжа ціни на продукти
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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