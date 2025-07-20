Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Еколог розповів, чи варто їсти морепродукти з Чорного моря

Еколог розповів, чи варто їсти морепродукти з Чорного моря

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:58
Чи безпечно їсти морепродукти з Чорного моря 2025
Люди ловлять рибу у Чорному морі. Фото ілюстративне: кадр із відео

Попри прозору воду й офіційні дозволи на купання, екологи застерігають: морепродукти з Чорного моря нині можуть бути небезпечними. Після підриву Каховської ГЕС море отримало удар токсинами, а контроль за якістю вилову — відсутній. До того ж ситуацію погіршують наслідки війни та плями російського мазуту.

Про це  журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог Юрій Квач. 

Реклама
Читайте також:

Небезпека від морепродуктів

Купатися в морі можна, каже Квач, але варто уникати ковтання води. А от із морепродуктами то вже інша історія. Еколог попереджає, що самостійно зібрані рапани, мідії чи інші морепродукти зараз можуть становити загрозу для здоров’я.

"Я би не рекомендував нічого збирати самому. Після Каховки в море потрапила велика кількість забруднюючих речовин — і все це накопичується в живих організмах", — пояснює він.

На додачу, офіційного вилову нині немає. А отже — і контролю якості теж.

"Промислу в морі зараз немає. Відповідно, немає й санітарно-епідеміологічного контролю. Те, що збирають люди, — фактично в "сірій зоні". Це не заборонено, але й не контролюється. І ніхто не скаже, наскільки це безпечно", — зазначає фахівець.

Мазут у Чорному морі

Ще одна загроза — мазут, який все частіше фіксують на поверхні. За словами Квача, це можуть бути як сліди російської агресії, так і скиди від українських суден.

"Мазут специфічний. Він змішується з піском і може знову спливати після штормів. Тому він присутній у екосистемі дуже довго", — каже він.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС ситуація погіршилась ще більше. Вода з токсинами, що потрапила в море, змінила екосистему.

"Це вже інше море. Частина видів зникла, інші зайняли їхню нішу. Зміни незворотні, і ми не знаємо, як це вплине на біорізноманіття через 10 чи 20 років", — додає Квач.

За його словами, опріснення та забруднення води знищили частину популяцій, а екосистему зайняли інші — не завжди чужорідні, але ті, що пристосувалися.

Нагадаємо, у Чорному морі знову з’явилися скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості. Окрім цього, ми повідомляли, що у Чорному морі також помітили тетраодона сріблястого.

Одеса продукти Одеська область Новини Одеси море риба
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації