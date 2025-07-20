Чи безпечно їсти морепродукти з Чорного моря 2025

Люди ловлять рибу у Чорному морі. Фото ілюстративне: кадр із відео

Попри прозору воду й офіційні дозволи на купання, екологи застерігають: морепродукти з Чорного моря нині можуть бути небезпечними. Після підриву Каховської ГЕС море отримало удар токсинами, а контроль за якістю вилову — відсутній. До того ж ситуацію погіршують наслідки війни та плями російського мазуту.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог Юрій Квач.

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Небезпека від морепродуктів

Купатися в морі можна, каже Квач, але варто уникати ковтання води. А от із морепродуктами то вже інша історія. Еколог попереджає, що самостійно зібрані рапани, мідії чи інші морепродукти зараз можуть становити загрозу для здоров’я.

"Я би не рекомендував нічого збирати самому. Після Каховки в море потрапила велика кількість забруднюючих речовин — і все це накопичується в живих організмах", — пояснює він.

На додачу, офіційного вилову нині немає. А отже — і контролю якості теж.

"Промислу в морі зараз немає. Відповідно, немає й санітарно-епідеміологічного контролю. Те, що збирають люди, — фактично в "сірій зоні". Це не заборонено, але й не контролюється. І ніхто не скаже, наскільки це безпечно", — зазначає фахівець.

Мазут у Чорному морі

Ще одна загроза — мазут, який все частіше фіксують на поверхні. За словами Квача, це можуть бути як сліди російської агресії, так і скиди від українських суден.

"Мазут специфічний. Він змішується з піском і може знову спливати після штормів. Тому він присутній у екосистемі дуже довго", — каже він.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС ситуація погіршилась ще більше. Вода з токсинами, що потрапила в море, змінила екосистему.

"Це вже інше море. Частина видів зникла, інші зайняли їхню нішу. Зміни незворотні, і ми не знаємо, як це вплине на біорізноманіття через 10 чи 20 років", — додає Квач.

За його словами, опріснення та забруднення води знищили частину популяцій, а екосистему зайняли інші — не завжди чужорідні, але ті, що пристосувалися.

Нагадаємо, у Чорному морі знову з’явилися скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості. Окрім цього, ми повідомляли, що у Чорному морі також помітили тетраодона сріблястого.