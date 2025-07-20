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Головна Одеса Американські краби вже розмножуються біля Одеси — чи є небезпека

Американські краби вже розмножуються біля Одеси — чи є небезпека

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 11:30
Інвазивний блакитний краб біля Одеси — що відомо
Чайка тримає у дзьобі краба. Фото ілюстративне: pixabay

У Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба. Це інвазивний вид, який може змінити екосистему, але водночас і стати новим джерелом прибутку. Науковці вже фіксують поодинокі знахідки з ікрою.

Про це  журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог Юрій Квач. 

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Блакитний краб у Чорному морі

За словами Квача, минулого року поблизу Чорноморська вже виявили самицю з ікрою. Це перший підтверджений сигнал, що вид прижився і почав розмножуватися.

"Він уже тут живе. Нікуди ми його не подінемо, знищити не зможемо — залишається лише контролювати його чисельність", — каже еколог.

Він пояснює, що цей краб є промисловим видом у США, зокрема в Карибському басейні, де його не тільки виловлюють, а й спеціально вирощують на фермах.

Який вигляд має блакитний краб

Американський блакитний краб досить великий, до 20–25 сантиметрів завширшки. Має характерне блакитне забарвлення лап і світло-коричневий панцир. За словами еколога, він агресивний лише в разі самозахисту.

"Ми їх ловили голими руками. Вони щипаються, це неприємно, але серйозної шкоди не завдають. Значно небезпечніші наші місцеві кам’яні краби. Ті можуть реально відкусити палець", — пояснює фахівець.

Американські краби вже розмножуються біля Одеси — яка небезпека - фото 1
Блакитний краб. Фото: Херсондержрибоохорона

Однак ловити навіть американських крабів без підготовки не варто. Поява цього виду — виклик для екосистеми, адже він може витісняти місцевих морських мешканців. Та одночасно це і нова можливість для рибного господарства.

"Це промисловий вид. Якщо ми правильно організуємо промисел — зможемо його контролювати. Це і для екології добре, і людям корисно. Свіжа крабова продукція може з’явитися і в нас, а не лише імпортна", — каже Квач.

Нагадаємо, у Чорному морі знову з’явилися скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості. Окрім цього, ми повідомляли, що в Одеській області помітили пташенят рідкісної качки.

Одеса Чорне море природа Одеська область Новини Одеси екологія
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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