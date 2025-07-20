Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Американские крабы размножаются возле Одессы — есть ли опасность

Американские крабы размножаются возле Одессы — есть ли опасность

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 11:30
Инвазивный голубой краб возле Одессы - что известно
Чайка держит в клюве краба. Фото иллюстративное: pixabay

В Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба. Это инвазивный вид, который может изменить экосистему, но одновременно и стать новым источником прибыли. Ученые уже фиксируют единичные находки с икрой.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Юрий Квач.

Реклама
Читайте также:

Голубой краб в Черном море

По словам Квача, в прошлом году вблизи Черноморска уже обнаружили самку с икрой. Это первый подтвержденный сигнал, что вид прижился и начал размножаться.

"Он уже здесь живет. Никуда мы его не денем, уничтожить не сможем — остается только контролировать его численность", — говорит эколог.

Он объясняет, что этот краб является промышленным видом в США, в частности в Карибском бассейне, где его не только вылавливают, но и специально выращивают на фермах.

Как выглядит голубой краб

Американский голубой краб достаточно большой, до 20-25 сантиметров в ширину. Имеет характерный голубой окрас лап и светло-коричневый панцирь. По словам эколога, он агрессивен только в случае самозащиты.

"Мы их ловили голыми руками. Они щиплются, это неприятно, но серьезного вреда не наносят. Значительно опаснее наши местные каменные крабы. Те могут реально откусить палец", — объясняет специалист.

Американські краби вже розмножуються біля Одеси — яка небезпека - фото 1
Голубой краб. Фото: Херсонгосрыбоохрана

Однако ловить даже американских крабов без подготовки не стоит. Появление этого вида — вызов для экосистемы, ведь он может вытеснять местных морских обитателей. Но одновременно это и новая возможность для рыбного хозяйства.

"Это промышленный вид. Если мы правильно организуем промысел — сможем его контролировать. Это и для экологии хорошо, и людям полезно. Свежая крабовая продукция может появиться и у нас, а не только импортная", — говорит Квач.

Напомним, в Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области заметили птенцов редкой утки.

Одесса Черное море природа Одесская область Новости Одессы экология
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации