Инвазивный голубой краб возле Одессы - что известно

Чайка держит в клюве краба. Фото иллюстративное: pixabay

В Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба. Это инвазивный вид, который может изменить экосистему, но одновременно и стать новым источником прибыли. Ученые уже фиксируют единичные находки с икрой.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Юрий Квач.

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По словам Квача, в прошлом году вблизи Черноморска уже обнаружили самку с икрой. Это первый подтвержденный сигнал, что вид прижился и начал размножаться.

"Он уже здесь живет. Никуда мы его не денем, уничтожить не сможем — остается только контролировать его численность", — говорит эколог.

Он объясняет, что этот краб является промышленным видом в США, в частности в Карибском бассейне, где его не только вылавливают, но и специально выращивают на фермах.

Как выглядит голубой краб

Американский голубой краб достаточно большой, до 20-25 сантиметров в ширину. Имеет характерный голубой окрас лап и светло-коричневый панцирь. По словам эколога, он агрессивен только в случае самозащиты.

"Мы их ловили голыми руками. Они щиплются, это неприятно, но серьезного вреда не наносят. Значительно опаснее наши местные каменные крабы. Те могут реально откусить палец", — объясняет специалист.

Голубой краб. Фото: Херсонгосрыбоохрана

Однако ловить даже американских крабов без подготовки не стоит. Появление этого вида — вызов для экосистемы, ведь он может вытеснять местных морских обитателей. Но одновременно это и новая возможность для рыбного хозяйства.

"Это промышленный вид. Если мы правильно организуем промысел — сможем его контролировать. Это и для экологии хорошо, и людям полезно. Свежая крабовая продукция может появиться и у нас, а не только импортная", — говорит Квач.

Напомним, в Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области заметили птенцов редкой утки.