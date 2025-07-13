Пташенята рідкісної качки з'явилися на Тузлівських лиманах

Качка плаває у воді. Фото ілюстративне: animalia

У національному парку "Тузлівські лимани" помітили пташенят качки сірої — нерозня. Це птахи, які перебувають під охороною та занесені до Червоної книги України. Побачити їх рідкісна удача, бо вони вміло ховаються.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

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За його словами на одному з лиманів, помітили сім пар качок сірих — нерознів (лат. Anas strepera), які вже вивели пташенят. Ці птахи занесені до Червоної книги України та є рідкісними для нашої фауни.

"Зараз 7 пар з пташенятами цього виду. Дуже обережний птах і зробити світлину не так просто. Мама пташенят одразу сховалась, а малеча швидко втекла та сховалися в очереті", — написав еколог.

Що відомо про качок

Нерозень — це водоплавна качка з непоказним, але благородним забарвленням. Самці мають сіре тіло з дрібним візерунком, чорну гузку та білу пляму на крилі, яка помітна в польоті. Самки схожі на звичайну крижню, але світліші, із менш вираженим малюнком. Пташенята пухнасті, коричнево-жовтого кольору.

Ці качки надзвичайно полохливі. Коли з’являється небезпека, швидко ховаються у траві або очереті.

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