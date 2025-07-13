Водій збив собаку на Одещині й утік — його покарають

Поліцейський складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині водій легковика наїхав на собаку просто на дорозі та поїхав далі. Тварина загинула на місці. Особу чоловіка вже встановили, йому загрожує штраф або арешт.

Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Наїхав на собаку і втік

Подія сталася у селі Великодолинське. Відео інциденту з’явилось у соцмережах і привернуло увагу поліції. Пса врятувати не вдалося. Правоохоронці з’ясували, що за кермом був 53-річний місцевий житель. Він заявив, що не помітив тварину, а коли зрозумів, що сталося — злякався й утік.

"Поліцейські склали на водія два протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії, та за залишення місця ДТП", — повідомили в поліції.

Яке покарання за наїзд на тварину

У чоловіка вилучили водійські права. Документи разом із протоколами направлять до суду. Йому загрожує штраф до 3400 гривень, позбавлення водійських прав на строк до двох років або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, в Одесі невідомий стріляв у собаку із вогнепальної зброї. Також ми писали, що в Україні за жорстоке поводження з тваринами, включаючи залишення їх у небезпечних умовах, передбачена адміністративна й, навіть, кримінальна відповідальність.