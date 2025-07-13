Водитель сбил собаку в Одесской области и скрылся - его накажут

Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области водитель легковушки наехал на собаку прямо на дороге и поехал дальше. Животное погибло на месте. Личность мужчины уже установили, ему грозит штраф или арест.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Наехал на собаку и убежал

Происшествие произошло в селе Великодолинское. Видео инцидента появилось в соцсетях и привлекло внимание полиции. Пса спасти не удалось. Правоохранители выяснили, что за рулем был 53-летний местный житель. Он заявил, что не заметил животное, а когда понял, что произошло — испугался и убежал.

"Полицейские составили на водителя два протокола: за нарушение правил дорожного движения, что привело к аварии, и за оставление места ДТП", — сообщили в полиции.

Какое наказание за наезд на животное

У мужчины изъяли водительские права. Документы вместе с протоколами направят в суд. Ему грозит штраф до 3 400 гривен, лишение водительских прав на срок до двух лет или административный арест до 15 суток.

Напомним, в Одессе неизвестный стрелял в собаку из огнестрельного оружия. Также мы писали, что в Украине за жестокое обращение с животными, включая оставление их в опасных условиях, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.