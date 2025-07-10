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Головна Одеса В Одесі стріляли в собаку серед дня — поліція відкрила справу

В Одесі стріляли в собаку серед дня — поліція відкрила справу

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:13
В Одесі стріляли в собаку із вогнепальної зброї - справу відкрито
Поліцейська із протоколом. Фото ілюстративне: ГУНП

В Одесі невідомий стріляв у собаку із вогнепальної зброї. Правоохоронці разом із зоозахисниками доправили поранену тварину до лікарні, а стрілка наразі розшукують. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі.

Про це повідомляє Громадська Організація "Animal SOS Odessa" та Патрульна поліція Одещини.

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Підстріляна собака

Поліцейські отримали повідомлення: на вулиці Львівській лежить  собака у крові. Прибувши на місце, правоохоронці побачили, що у тварини серйозні поранення, ймовірно, вогнепальні. Разом із заявницею, волонтерами та за допомогою директора Одеського зоопарку чотирилапого вдалося обережно транспортувати до ветеринарної клініки.

Зараз пес під наглядом лікарів, його стан стабільний, але досить важкий. Медики роблять все, що можливо. Як з'ясувалося,  ім'я собаки — Паштет, місцеві жителі знають цю тварину та стверджують у соцмережах, що вона дуже добра та ніколи ні на кого не кидалась.

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Людина написали у соцмережі. Фото: скриншот посту "Animal SOS Odessa"

Яке покарання загрожує

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження із тваринами). Тому, хто стріляв загрожує від одного до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який ґвалтував собаку та змушував дитину на це дивитись. А також про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його.

Одеса стрілянина тварини Новини Одеси собака
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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