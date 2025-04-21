Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе избили собаку, а потом привязали ее за шкуру к дереву arrow

В Одессе избили собаку, а потом привязали ее за шкуру к дереву

21 апреля 2025 18:38
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе неизвестные избили собаку и прицепили ее за кожу к дереву.
Избитая собака. Фото: Виктория Рыбак в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе неизвестные избили собаку и прицепили ее за кожу к дереву. Неравнодушные горожане освободили животное, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Видео со спасением животного распространила активистка Виктория Рыбак в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Спасение собаки

На видео, которое распространила женщина в соцсети можно увидеть собаку, которую только что отцепили от дерева. Неизвестные сильно избили ее и привязали за кожу к дереву. Однако неравнодушные женщины спасли животное, сейчас оно находится в ветеринарной клинике.

"Чей мальчик? Питбуль или метис? К людям очень кроток с другими собаками не ладит. Произошел конфликт с большим псом. Его избили и пристегнули за кожу",— пишет Виктория Рыбак в соцсети.

Напомним, недавно мы писали о необычных птицах в Одесской области. А также о массовом распространении бешенства.

Одесса животные избиение Новости Одессы выгуливание собак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама