В Одессе избили собаку, а потом привязали ее за шкуру к дереву
В Одессе неизвестные избили собаку и прицепили ее за кожу к дереву. Неравнодушные горожане освободили животное, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Видео со спасением животного распространила активистка Виктория Рыбак в соцсети.
Спасение собаки
На видео, которое распространила женщина в соцсети можно увидеть собаку, которую только что отцепили от дерева. Неизвестные сильно избили ее и привязали за кожу к дереву. Однако неравнодушные женщины спасли животное, сейчас оно находится в ветеринарной клинике.
"Чей мальчик? Питбуль или метис? К людям очень кроток с другими собаками не ладит. Произошел конфликт с большим псом. Его избили и пристегнули за кожу",— пишет Виктория Рыбак в соцсети.
Напомним, недавно мы писали о необычных птицах в Одесской области. А также о массовом распространении бешенства.
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