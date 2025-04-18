В Одесской области зафиксировали вспышку бешенства, зафиксировали 208 случаев с начала 2025 года

Зараженная собака. Фото иллюстратвине: ukr.media

В Одесской области значительно усложнилась эпизоотическая ситуация с бешенством. Кроме того, в наш регион из-за боевых действий мигрировало много зараженных этой болезнью животных.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

Реклама

Читайте также:

Бешенство в Одесской области

В первом квартале 2025 года зафиксировано 208 случаев бешенства, 96% из которых у диких хищников. В учреждения здравоохранения обратилось 896 человек по поводу укусов животными, из них 525 (до 60%) пострадали от бездомных собак и кошек. 16 из них контактировали с больными бешенством животными. Все пациенты подвергались высокому риску заражения вирусом, однако благодаря своевременному получению курса антирабической иммунизации, смогли избежать заражения. Ситуация осложняется миграцией диких животных с оккупированных территорий, добавляют чиновники.

"Осложняют ситуацию военные действия, что приводит к значительной миграции диких животных с оккупированных территорий в Одесский регион. Это, в свою очередь, способствует увеличению плотности поголовья диких и одичавших животных, которые не прошли вакцинацию против бешенства",— говорится в сообщении Измаильской райадминистрации.

Чем опасно бешенство

Бешенство — это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Начальные симптомы — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Напомним, недавно мы писали о росте популяции диких зверей в регионе. А также о профилактике от бешенства.