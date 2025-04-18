На Одещині зафіксували спалах сказу, зафіксували 208 випадків з початку 2025 року

Заражена собака. Фото ілюстратвине: ukr.media

В Одеській області значно ускладнилася епізоотична ситуація зі сказом. Крім того, до нашого регіону через бойові дії мігрувало багато заражених цією хворобою тварин.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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У першому кварталі 2025 року зафіксовано 208 випадків сказу, 96% з яких у диких хижаків. До закладів охорони здоров’я звернулося 896 осіб з приводу укусів тваринами, з них 525 (до 60%) постраждали від безпритульних собак і котів. 16 з них мали контакт з хворими на сказ тваринами. Усі пацієнти піддавалися високому ризику зараження вірусом, однак завдяки своєчасному отриманню курсу антирабічної імунізації, змогли уникнути зараження. Ситуація ускладнюється міграцією диких тварин з окупованих територій, додають чиновники.

"Ускладнюють ситуацію воєнні дії, що призводить до значної міграції диких тварин з окупованих територій до Одеського регіону. Це, в свою чергу, сприяє збільшенню щільності поголів’я диких та здичавілих тварин, які не пройшли вакцинацію проти сказу", — йдеться у повідомленні Ізмаїльської райадміністрації.

Чим небезпечний сказ

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. Початкові симптоми — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зростання популяції диких звірів в регіоні. А також про профілактику від сказу.