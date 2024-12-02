В Одесской области свирепствует бешенство, что надо знать

Осторожно, на Одесчине бешенство — что надо знать об инфекции
Одесчина попала в пятерку областей, где у животных чаще всего выявляют бешенство. По данным медиков, количество зараженных ежегодно увеличивается. Чаще болезнь фиксируют среди диких млекопитающих.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Неутешительные цифры
По данным мониторинга, за десять месяцев текущего года в Одесской области лабораторно подтвердили 109 случаев бешенства. Отметим, что летом в части города Измаил даже вводили карантин по этой болезни. В ноябре в семи районах региона разбросали пищу для диких животных с вакциной, чтобы предотвратить распространение бешенства.
Профилактика бешенства
Чтобы не подвергать себя опасности, необходимо соблюдать следующие правила:
- регулярно вакцинировать домашних животных;
- избегать контактов с потенциально опасными животными;
- не трогать диких животных;
- выполнять правила содержания животных.
При укусе следует срочно обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в предусмотренный срок. Без вакцинации заболевание бешенством почти всегда заканчивается летально. Следует строго соблюдать режим, назначенный врачом. В частности, употребление каких-либо спиртных напитков, пока продолжается курс, категорически запрещено.
Напомним, в Одесской области зафиксирована африканская чума свиней. Также в Николаевской области обнаружили птичий грипп.
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