В Одесской области свирепствует бешенство, что надо знать

Собака кусает человека. Фото: иллюстративное/Бучанский ЦПМСП

Одесчина попала в пятерку областей, где у животных чаще всего выявляют бешенство. По данным медиков, количество зараженных ежегодно увеличивается. Чаще болезнь фиксируют среди диких млекопитающих.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Неутешительные цифры

По данным мониторинга, за десять месяцев текущего года в Одесской области лабораторно подтвердили 109 случаев бешенства. Отметим, что летом в части города Измаил даже вводили карантин по этой болезни. В ноябре в семи районах региона разбросали пищу для диких животных с вакциной, чтобы предотвратить распространение бешенства.

Профилактика бешенства

Чтобы не подвергать себя опасности, необходимо соблюдать следующие правила:

регулярно вакцинировать домашних животных;

избегать контактов с потенциально опасными животными;

не трогать диких животных;

выполнять правила содержания животных.

При укусе следует срочно обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в предусмотренный срок. Без вакцинации заболевание бешенством почти всегда заканчивается летально. Следует строго соблюдать режим, назначенный врачом. В частности, употребление каких-либо спиртных напитков, пока продолжается курс, категорически запрещено.

Напомним, в Одесской области зафиксирована африканская чума свиней. Также в Николаевской области обнаружили птичий грипп.