На Миколаївщині поширюється пташиний грип — як не заразитися

Чоловік відкриває дзьоба півню. Фото: ілюстративне/Кропивницька міська рада

У селі Христофорівка Баштанського району Миколаївської області у свійської птиці виявили вірус пташиного грипу. Це вже другий випадок у регіоні. Хвороба може бути небезпечною і для людей.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області у вівторок, 12 листопада.

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Вогнище хвороби

Експерти дослідили тушки курки та двох качок з одного з господарств. У них виявили РНК вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. У селі запровадили карантин. Також встановили буферну зону радіусом 3 км від осередку епізоотії. До зони захисту включили й території місцевого лісництва.

Раніше пташиний грип фіксували у Миколаївському зоопарку. Через це відділ орнітології закрили для відвідувачів.

Чим небезпечний пташиний грип

Вірус А1Н5 може передаватися і людині, зокрема, внаслідок контактів з птахами або зараженою поверхнею. Симптоми можуть варіюватися від типових для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і біль у м'язах) до загрозливих для життя (інфекції очей, пневмонія, гострий респіраторний синдром, ускладнення на серце і нирки).

Як захистити себе

Ветеринари радять не купляти птицю в місцях стихійної торгівлі й дотримуватися правил особистої гігієни при догляді за птицею (змінювати одяг та взуття, мити руки з милом, використовувати рукавички). Зазначимо, що випадки інфікування пташиним грипом через вживання м'яса або яєць поки не фіксувалися.

Нагадаємо, на Одещині лютує африканська чума свиней. Також на Миколаївщині зафіксували різке зростання захворюваності на лептоспіроз.