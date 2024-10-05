Спалах лептоспірозу на Миколаївщині

Небезпечна хвороба на Миколаївщині — двоє людей померло
На Миколаївщині зафіксовано різке зростання захворюваності на лептоспіроз. Протягом восьми місяців 2024 року було зареєстровано в 3,4 раза більше, ніж торік. Є летальні випадки через пізнє звернення за медичною допомогою.
Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомила Миколаївська міська рада.
Лептоспіроз на Миколаївщині
За їхніми даними, за 8 місяців поточного року було зареєстровано 17 випадків захворювання, що перевищує показники аналогічного періоду 2023 року в 3,4 раза. Зокрема, у Миколаєві лептоспірозом заразилися 8 людей.
"На жаль, через пізнє звернення за медичною допомогою маємо летальні випадки. У 2024 році від цієї небезпечної хвороби померли дві людини, як і минулого року", — повідомили в міськраді Миколаєва.
Загалом в Україні протягом 8 місяців було зафіксовано 230 випадків лептоспірозу, з яких 83 зареєстровано лише у серпні.
Лептоспіроз: що це
Лептоспіроз — це особливо небезпечна інфекція, яка передається від тварин до людей через бактерію Leptospira. Найчастіше інфікування відбувається під час контакту з водою, зараженою сечею інфікованих гризунів та інших тварин. Спеціалісти закликають дотримуватись заходів безпеки для уникнення зараження вірусом:
- Уникайте купання у заражених водоймах.
- Проводьте дератизацію в помешканні.
- Вакцинуйте хатніх та сільськогосподарських тварин.
- Одягайте рукавички при роботі на землі.
- Не вживайте сиру воду та продукти без термічної обробки.
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