Спалах лептоспірозу на Миколаївщині

Лаборант проводить дослідження зразків на виявлення бактерій. Фото: freepik

На Миколаївщині зафіксовано різке зростання захворюваності на лептоспіроз. Протягом восьми місяців 2024 року було зареєстровано в 3,4 раза більше, ніж торік. Є летальні випадки через пізнє звернення за медичною допомогою.

Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомила Миколаївська міська рада.

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Лептоспіроз на Миколаївщині

За їхніми даними, за 8 місяців поточного року було зареєстровано 17 випадків захворювання, що перевищує показники аналогічного періоду 2023 року в 3,4 раза. Зокрема, у Миколаєві лептоспірозом заразилися 8 людей.

"На жаль, через пізнє звернення за медичною допомогою маємо летальні випадки. У 2024 році від цієї небезпечної хвороби померли дві людини, як і минулого року", — повідомили в міськраді Миколаєва.

Загалом в Україні протягом 8 місяців було зафіксовано 230 випадків лептоспірозу, з яких 83 зареєстровано лише у серпні.

Лептоспіроз: що це

Лептоспіроз — це особливо небезпечна інфекція, яка передається від тварин до людей через бактерію Leptospira. Найчастіше інфікування відбувається під час контакту з водою, зараженою сечею інфікованих гризунів та інших тварин. Спеціалісти закликають дотримуватись заходів безпеки для уникнення зараження вірусом:

Уникайте купання у заражених водоймах.

Проводьте дератизацію в помешканні.

Вакцинуйте хатніх та сільськогосподарських тварин.

Одягайте рукавички при роботі на землі.

Не вживайте сиру воду та продукти без термічної обробки.

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