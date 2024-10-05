Вспышка лептоспироза в Николаевской области

Лаборант проводит исследование образцов для выявления бактерий. Фото: freepik

В Николаевской области зафиксирован резкий рост заболеваемости лептоспирозом. В течение восьми месяцев 2024 года было зарегистрировано в 3,4 раза больше, чем в прошлом. Есть летальные случаи из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил Николаевский городской совет.

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Лептоспироз в Николаевской области

По их данным, за 8 месяцев текущего года было зарегистрировано 17 случаев заболевания, что превышает показатели аналогичного периода 2023 года в 3,4 раза. В частности, в Николаеве лептоспирозом заразились 8 человек.

"К сожалению, из-за позднего обращения за медицинской помощью есть летальные случаи. В 2024 году от этой опасной болезни скончались два человека, как и в прошлом году", — сообщили в горсовете Николаева.

Всего в Украине в течение 8 месяцев было зафиксировано 230 случаев лептоспироза, из которых 83 зарегистрированы только в августе.

Лептоспироз: что это

Лептоспироз — это особенно опасная инфекция, которая передается от животных к людям через бактерию Leptospira. Чаще инфицирование происходит при контакте с водой, зараженной мочой инфицированных грызунов и других животных. Специалисты призывают соблюдать меры безопасности во избежание заражения вирусом:

Избегайте купания в зараженных водоемах.

Проводите дератизацию в доме.

Вакцинируйте домашних и сельскохозяйственных животных.

Надевайте перчатки при работе на земле.

Не используйте сырую воду и продукты без термической обработки.

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