На Николаевщине распространяется птичий грипп — как не заразиться

Мужчина открывает клюв петуху. Фото: иллюстративное/Кропивницкий горсовет

В селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области у домашней птицы обнаружили вирус птичьего гриппа. Это уже второй случай в регионе. Болезнь может быть опасна и для людей.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Николаевской области во вторник, 12 ноября.

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Очаг болезни

Эксперты исследовали тушки курицы и двух уток из одного хозяйства. В них обнаружили РНК вируса птичьего гриппа типа А1 субтипа Н5. В селе ввели карантин. Также установили буферную зону радиусом 3 км от очага эпизоотии. В зону защиты включили и территории местного лесничества.

Ранее птичий грипп фиксировали в Николаевском зоопарке. Поэтому отдел орнитологии закрыли для посетителей.

Чем опасен птичий грипп

Вирус А1Н5 может передаваться и человеку, в частности, в результате контактов с птицами или зараженной поверхностью. Симптомы могут варьироваться от типичных для обычного гриппа (температура, кашель, боли в горле и боли в мышцах) до угрожающих жизни (инфекции глаз, пневмония, острый респираторный синдром, осложнения на сердце и почки).

Как защитить себя

Ветеринары советуют не покупать птицу в местах стихийной торговли и соблюдать правила личной гигиены при уходе за птицей (менять одежду и обувь, мыть руки с мылом, использовать перчатки). Отметим, что случаи инфицирования птичьим гриппом из-за употребления мяса или яиц пока не фиксировались.

Напомним, в Одесской области свирепствует африканская чума свиней. Также в Николаевской области зафиксировали резкий рост заболеваемости лептоспирозом.