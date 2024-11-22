На Одещині ще одне вогнище африканської чуми свиней — де саме

Свині у хліву. Фото: ілюстративне/ЕвроВет

Поблизу села Комишівка Саф'янівської громади Ізмаїльського району зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Це вже вчетверте цього року. Раніше небезпечну хворобу виявляли в Одеському, Подільському та Білгород-Дністровському районах.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

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У селі Комишівка впровадили карантин. Крім того, навколишні села Муравлівка, Вишневе, Катлабух, Приозерне, Червоний Яр, Василівка та околиці міста Кілія визнали зоною нагляду.

Що за хвороба

Африканська чума свиней — небезпечна інфекція. Вона викликає у тварин лихоманку, запальні та дистрофічні ураження внутрішніх органів, чисельні крововиливи і в більшості випадків призводить до смерті. При цьому, за словами ветеринарів, вірус дуже стійкий і довго зберігається в навколишньому середовищі.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не становить. Однак мешканцям району рекомендують не купувати м’ясні продукти у місцях стихійної торгівлі.

Власників свиней у разі хвороби або загибелі тварин закликають негайно інформувати відповідні державні установи ветеринарної медицини за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше африканську чуму свиней фіксували в Одеському та Білгород-Дністровському районах.