В Одесской области еще один очаг африканской чумы свиней — где именно

Свиньи в хлеву. Фото: иллюстративное/ЕвроВет

Вблизи села Камышевка Сафьяновской общины Измаильского района зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Это уже четвертый раз в этом году. Ранее опасную болезнь выявляли в Одесском, Подольском и Белгород-Днестровском районах.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

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В селе Камышевка ввели карантин. Кроме того, окрестные села Муравлевка, Вишневое, Катлабух, Приозерное, Красный Яр, Васильевка и окрестности города Килия признали зоной наблюдения.

Что за болезнь

Африканская чума свиней — опасная инфекция. Она вызывает у животных лихорадку, воспалительные и дистрофические поражения внутренних органов, многочисленные кровоизлияния и в большинстве случаев приводит к смерти. При этом, по словам ветеринаров, вирус очень устойчив и длительно сохраняется в окружающей среде.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Однако жителям района рекомендуют не покупать мясные продукты в местах стихийной торговли.

Владельцев свиней при болезни или гибели животных призывают немедленно информировать соответствующие государственные учреждения ветеринарной медицины по месту жительства.

Напомним, ранее африканскую чуму свиней фиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах.