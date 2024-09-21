В Одеській області зафіксували небезпечну хворобу тварин

Свиня у свинарнику. Фото: pexels.com

У Мологівській громаді Білгород-Дністровського району виявили вірус африканської чуми свиней. Місцевих мешканців просять вжити заходів, щоби не допустити поширення хвороби.

Про це повідомили у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

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До "зони захисту" в радіусі 3 кілометрів навколо вогнища хвороби включили села Бикоза та Випасне. На території району заборонили торгувати на ринку живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

Що за хвороба

Африканська чума свиней — небезпечна інфекція. Вона викликає у тварин лихоманку, запальні та дистрофічні ураження внутрішніх органів, чисельні крововиливи і у більшості випадків приводить до смерті. При цьому, за словами ветеринарів, вірус дуже стійкий і довго зберігається в навколишньому середовищі.

Водночас, для людини африканська чума свиней небезпеки не становить.

Тим не менш, мешканців району закликають не купувати м’ясні продукти у місцях стихійної торгівлі.

Власники свиней, у разі загибелі тварин або виявлення у них симптомів захворювання, повинні негайно повідомити про це державну ветеринарну установу:

Білгород-Дністровський район, с. Бритівка, вул. Лиманська, 116, тел. 063-941-8142.

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