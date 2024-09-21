В Одесской области зафиксировали опасную болезнь животных

Африканская чума свиней в Одесской области — где зафиксировали
В Мологовской громаде Белгород-Днестровского района обнаружили вирус африканской чумы свиней. Местных жителей просят принять меры, чтобы не допустить распространения болезни.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
В "зону защиты" в радиусе 3 километров вокруг очага болезни включили села Быкоза и Выпасное. На территории района запретили торговать на рынке живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов.
Что за болезнь
Африканская чума свиней — опасная инфекция. Она вызывает у животных лихорадку, воспалительные и дистрофические поражения внутренних органов, многочисленные кровоизлияния и в большинстве случаев приводит к смерти. При этом, по словам ветеринаров, вирус очень устойчив и длительно сохраняется в окружающей среде.
В то же время, для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
Тем не менее, жителей района призывают не покупать мясные продукты в местах стихийной торговли.
Владельцы свиней, в случае гибели животных или выявления у них симптомов заболевания, должны немедленно уведомить об этом государственное ветеринарное учреждение:
Белгород-Днестровский район, с. Бритовка, ул. Лиманская, 116, тел. 063-941-8142.
Напомним, крупнейший онкоцентр юга, в прошлом году едва не потерявший отделение химиотерапии, остался невредимым и даже стал лучше.
Также в Одесской области назначен новый руководитель экстренной медицинской помощи.
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