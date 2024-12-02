На Одещині лютує сказ, що треба знати

Обережно, на Одещині сказ — що треба знати про інфекцію
Одещина потрапила до п'ятірки областей, де у тварин найчастіше виявляють сказ. За даними медиків, кількість заражених щороку збільшується. Найчастіше хворобу фіксують серед диких ссавців.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Невтішні цифри
За даними моніторингу, за десять місяців поточного року в Одеській області лабораторно підтвердили 109 випадків сказу. Зазначимо, що влітку у частині міста Ізмаїл навіть вводили карантин через цю хворобу. У листопаді у семи районах регіону розкидали їжу для диких тварин з вакциною, аби запобігти поширенню сказу.
Профілактика сказу
Щоби не наражати себе на небезпеку, необхідно дотримуватися таких правил:
- регулярно вакцинувати свійських тварин;
- уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами;
- не торкатися диких тварин;
- виконувати правила утримання тварин.
У разі укусу слід терміново звернутись до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень в передбачений строк. Без вакцинації захворювання на сказ майже завжди закінчується летально. Треба суворо дотримуватись режиму, призначеного лікарем. Зокрема, вживання будь-яких спиртних напоїв, поки триває курс, категорично заборонено.
Нагадаємо, на Одещині зафіксовано африканську чуму свиней. Також на Миколаївщині виявили пташиний грип.
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