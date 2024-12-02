На Одещині лютує сказ, що треба знати

Собака кусає людину. Фото: ілюстративне/Бучанський ЦПМСД

Одещина потрапила до п'ятірки областей, де у тварин найчастіше виявляють сказ. За даними медиків, кількість заражених щороку збільшується. Найчастіше хворобу фіксують серед диких ссавців.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Невтішні цифри

За даними моніторингу, за десять місяців поточного року в Одеській області лабораторно підтвердили 109 випадків сказу. Зазначимо, що влітку у частині міста Ізмаїл навіть вводили карантин через цю хворобу. У листопаді у семи районах регіону розкидали їжу для диких тварин з вакциною, аби запобігти поширенню сказу.

Профілактика сказу

Щоби не наражати себе на небезпеку, необхідно дотримуватися таких правил:

регулярно вакцинувати свійських тварин;

уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами;

не торкатися диких тварин;

виконувати правила утримання тварин.

У разі укусу слід терміново звернутись до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень в передбачений строк. Без вакцинації захворювання на сказ майже завжди закінчується летально. Треба суворо дотримуватись режиму, призначеного лікарем. Зокрема, вживання будь-яких спиртних напоїв, поки триває курс, категорично заборонено.

Нагадаємо, на Одещині зафіксовано африканську чуму свиней. Також на Миколаївщині виявили пташиний грип.