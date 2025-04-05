Бешенство в Татарбунарах - карантин на 60 дней

В Татарбунарах на Одесчине зафиксировали бешенство
В Татарбунарах Белгород-Днестровского района Одесской области зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Из-за этого город объявили угрожающей зоной и ввели карантин.
Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской РГА.
Бешенство в Одесской области
В администрации уточнили, что карантинные ограничения будут действовать 60 дней. На определенной территории проведут профилактические мероприятия для ликвидации очага болезни.
"С учетом свойств возбудителя инфекции и местных условий, определить территорию г. Татарбунары угрожающей зоной по бешенству животных", — говорится в сообщении пресс-службы РГА.
Карантин введен в пределах таких улиц: Леси Украинки, Звездная, Баринова, Бессарабская, Героев Украины, Князева, Папанина, Киевская, Покровская и Нагорная.
Ликвидация источника
На указанной территории планируется проведение всех необходимых мероприятий для ликвидации источника инфекции, в частности: обследование животных, прививки, а также усиление контроля за передвижением домашних любимцев.
Жителей призывают не медлить с обращением к ветеринарам в случае подозрения на инфицирование животных и не оставлять домашних любимцев без присмотра.
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