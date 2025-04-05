Бешенство в Татарбунарах - карантин на 60 дней

Лиса скалит зубы. Фото иллюстративное: freepik

В Татарбунарах Белгород-Днестровского района Одесской области зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Из-за этого город объявили угрожающей зоной и ввели карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской РГА.

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Сообщение администрации. Фото: скриншот

Бешенство в Одесской области

В администрации уточнили, что карантинные ограничения будут действовать 60 дней. На определенной территории проведут профилактические мероприятия для ликвидации очага болезни.

"С учетом свойств возбудителя инфекции и местных условий, определить территорию г. Татарбунары угрожающей зоной по бешенству животных", — говорится в сообщении пресс-службы РГА.

Карантин введен в пределах таких улиц: Леси Украинки, Звездная, Баринова, Бессарабская, Героев Украины, Князева, Папанина, Киевская, Покровская и Нагорная.

Ликвидация источника

На указанной территории планируется проведение всех необходимых мероприятий для ликвидации источника инфекции, в частности: обследование животных, прививки, а также усиление контроля за передвижением домашних любимцев.

Жителей призывают не медлить с обращением к ветеринарам в случае подозрения на инфицирование животных и не оставлять домашних любимцев без присмотра.

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