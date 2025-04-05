Сказ у Татарбунарах — карантин на 60 днів

Лисиця скалить зуби. Фото ілюстративне: freepik

У Татарбунарах Білгород-Дністровського району Одеської області зафіксували випадок захворювання тварини на сказ. Через це місто оголосили загрозливою зоною і ввели карантин.

Про це повідомили в пресслужбі Білгород-Дністровської РДА.

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Сказ на Одещині

В адміністрації уточнили, що карантинні обмеження діятимуть 60 днів. На визначеній території проведуть профілактичні заходи для ліквідації вогнища хвороби.

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"З урахуванням властивостей збудника інфекції та місцевих умов, визначити територію м. Татарбунари загрозливою зоною щодо сказу тварин", — йдеться у повідомленні пресслужби РДА.

Карантин введено в межах таких вулиць: Лесі Українки, Зоряна, Барінова, Бесарабська, Героїв України, Князєва, Папаніна, Київська, Покровська та Нагорна.

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Ліквідація джерела

На вказаній території планується проведення всіх необхідних заходів для ліквідації джерела інфекції, зокрема: обстеження тварин, щеплення, а також посилення контролю за пересуванням домашніх улюбленців.

Мешканців закликають не зволікати зі зверненням до ветеринарів у разі підозри на інфікування тварин та не залишати домашніх улюбленців без нагляду.

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