91-річний з Одещини отримав ID-картку

Чоловік фотографується на паспорт. Фото: міграційна служба

На Одещині 91-річний чоловік 1933 року народження вперше отримав паспорт у формі ID-картки. Співробітники Міграційної служби допомогли дідусеві оформити документ.

Про це повідомили у пресслужбі Міграційної служби Одеської області.

Реклама

Читайте також:

Допис пресслужби. Фото: скриншот

Отримав паспорт в 91 рік

У Міграційній службі повідомили, що чоловік звернувся до Ізмаїльського відділу з проханням оформити паспорт у сучасному форматі. Після всіх необхідних процедур він отримав ID-картку — паспорт громадянина України у формі пластикової картки.

"Оформлення ID-картки доступне для кожного громадянина України, незалежно від віку. Ми завжди готові допомогти", — зазначили в Ізмаїльському відділі.

Чоловік, який прийшов отримувати паспорт. Фото: міграційна служба

У скільки років видають паспорт

Міграційна служба нагадує, що кожен громадянин України має отримати паспорт з 14 років. Особам від 14 до 18 років він видається на 4 роки, а після 18 — на 10 років.

Нагадаємо, в Одесі невідомі пошкодили автомобіль відомої проукраїнської активістки та зоозахисниці Яни Тітаренко. Також ми писали, що керівник НСЖУ злив дані журналістів сепаратистам.