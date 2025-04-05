91-летний из Одесской области получил ID-карту

Мужчина фотографируется на паспорт. Фото: миграционная служба

В Одесской области 91-летний мужчина 1933 года рождения впервые получил паспорт в форме ID-карты. Сотрудники Миграционной службы помогли дедушке оформить документ.

Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы Одесской области.

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Сообщение пресс-службы. Фото: скриншот

Получил паспорт в 91 год

В Миграционной службе сообщили, что мужчина обратился в Измаильский отдел с просьбой оформить паспорт в современном формате. После всех необходимых процедур он получил ID-карту — паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты.

"Оформление ID-карты доступно для каждого гражданина Украины, независимо от возраста. Мы всегда готовы помочь", — отметили в Измаильском отделе.

Мужчина, который пришел получать паспорт. Фото: миграционная служба

Во сколько лет выдают паспорт

Миграционная служба напоминает, что каждый гражданин Украины должен получить паспорт с 14 лет. Лицам от 14 до 18 лет он выдается на 4 года, а после 18 — на 10 лет.

Напомним, в Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Также мы писали, что руководитель НСЖУ слил данные журналистов сепаратистам.