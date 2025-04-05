91-летний из Одесской области получил ID-карту

На Одесчине мужчина в 91 год впервые получил ID-карту
В Одесской области 91-летний мужчина 1933 года рождения впервые получил паспорт в форме ID-карты. Сотрудники Миграционной службы помогли дедушке оформить документ.
Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы Одесской области.
Получил паспорт в 91 год
В Миграционной службе сообщили, что мужчина обратился в Измаильский отдел с просьбой оформить паспорт в современном формате. После всех необходимых процедур он получил ID-карту — паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты.
"Оформление ID-карты доступно для каждого гражданина Украины, независимо от возраста. Мы всегда готовы помочь", — отметили в Измаильском отделе.
Во сколько лет выдают паспорт
Миграционная служба напоминает, что каждый гражданин Украины должен получить паспорт с 14 лет. Лицам от 14 до 18 лет он выдается на 4 года, а после 18 — на 10 лет.
Напомним, в Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Также мы писали, что руководитель НСЖУ слил данные журналистов сепаратистам.
Читайте Новини.LIVE!