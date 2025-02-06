Хищные животные - угроза для жителей Одесской области

Волки в лесу. Фото иллюстративное: Волынские новости

Из-за военного положения в Одесской области действует запрет на охоту, именно поэтому значительно возросла популяция хищных животных. Волки и шакалы не только уничтожают скот на фермерских угодьях, но и нападают на людей.

Об этом сообщает Одесская жизнь.

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Убытки фермеров

Дикие волки и шакалы по ночам кормятся козами, овцами, коровами и ягнятами местных жителей. Такие случаи были зафиксированы в селах Левадовка, Троицком, Веселой Долине, Буджак, Плачинда, Лиманском и Вилковом.

"Летом 2024 года был нанесен существенный вред одному из фермеров села Долинского. Когда утром хозяин пришел, то увидел следы ночного нападения хищников. Несколько овец были окровавлены, но живы, четыре животные убиты и разодраны. Мужчине нанесен ущерб на 20 тысяч гривен", — говорит Вячеслав Мунтян, депутат Ренийского городского совета.

Нападения на людей

В Вилковской территориальной общине уже неоднократно дикие шакалы и лисы нападали на местных жителей. Поэтому местные власти даже разрешили отстреливать хищников в течение двух дней. Существенного результата это не принесло, однако селяне убили 47 хищников и отправили их тела в Измаил на экспертизу — выяснить, были ли они заражены бешенством.

Бешенство

Хищные животные нередко являются переносчиками бешенства. Как сообщает Госпродпотребслужба, Одесская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством случаев этой болезни среди животных, и ежегодно их количество растет. За десять месяцев 2024-го в Одесской области зарегистрировали 109 лабораторно подтвержденных случаев бешенства.

Напомним, мы писали о вспышке африканской чумы свиней в Одессе. А также о бездомных животных в Одессе.