Хижі тварини — загроза для мешканців Одещини

Вовки в лісі. Фото ілюстративне: Волинські новини

Через воєнний стан в Одеській області діє заборона на полювання, саме тому значно зросла популяція хижих тварин. Вовки та шакали не тільки знищують худобу у фермерських угіддях, але й нападають на людей.

Про це повідомляє Одеське життя.

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Збитки фермерів

Дикі вовки та шакали по ночах годуються кізами, вівцями, коровами та ягнятами місцевих мешканців. Такі випадки були зафіксованіу селах Левадівка, Троїцькому, Веселій Долині, Буджак, Плачинда, Лиманському та Вилковому.

"Влітку 2024 року було завдано суттєвої шкоди одному із фермерів села Долинського. Коли вранці хазяїн прийшов, то побачив сліди нічного нападу хижаків. Декілька овець були закривавлені, але живі, чотири тварини вбиті і роздерті. Чоловіку завдано збитків на 20 тисяч гривень" — каже В’ячеслав Мунтян, депутат Ренійської міської ради.

Напади на людей

У Вилківській територіальній громаді вже неодноразово дикі шакали та лисиці нападали на місцевих мешканців. Через це місцева влада навіть дозволила відстрілювати хижаків протягом двох днів. Суттєвого результату це не принесло, проте селяни вбили 47 хижаків і відправили їх тіла в Ізмаїл на експертизу щодо сказу.

Сказ

Хижі тварини нерідко є переносниками сказу. Як повідомляє Держпродспоживслужба, Одеська область входить до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю випадків цієї хвороби серед тварин, і щороку їхня кількість зростає. За десять місяців 2024-го на Одещині зареєсували 109 лабораторно підтверджених випадків сказу.

Нагадаємо, ми писали про спалах африканської чуми свиней в Одесі. А також про безпритульних тварин в Одесі.