В Одесской области вспышка чумы свиней - детали

Свиньи в загоне. Фото иллюстративное: Бородянский поселковый совет

В Одесском районе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В зоне риска оказались три населенных пункта Авангардовской громады.

Об этом сообщает Авангардовская территориальная община.

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Где именно зафиксировали чуму

Случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали в трех населенных пунктах Одесской области: в селах Прилиманском и Новой Долине, а также в поселке Авангард. По совету медиков местная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия установила карантин на 40 дней.

Чем опасна африканская чума

Специалисты говорят: это заболевание не представляет угрозу для людей, но может серьезно повлиять на поголовье животных. Причина в том что этот вирус передается от одной особи к другой через корм, воду и укусы зараженных клещей. Симптоматика африканской чумы может быть похожей на признаки сальмонеллеза.

Заболевание проявляется следующим:

высокая температура (40–42°С);

утрата аппетита;

депрессия;

диарея с кровянистыми выделениями и рвота;

цианотические высыпания (сине-фиолетового цвета) на носу, ушах, голени;

кровоизлияния на коже;

озноб. Молодняк, пораженный свиной чумой, сбивается в группки и дрожит;

ненормальное, поверхностное дыхание;

слизистые выделения из глаз, носа.

Напомню, недавно мы также писали о карантинных мероприятиях в школах Черноморска. А также о поставке новой партии вакцин от коронавируса, которые получила Одесская область.