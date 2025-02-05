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На Одесчине вспышка африканской чумы — какая опасность для людей

5 февраля 2025 21:09
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области вспышка чумы свиней - детали
Свиньи в загоне. Фото иллюстративное: Бородянский поселковый совет
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесском районе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В зоне риска оказались три населенных пункта Авангардовской громады.

Об этом сообщает Авангардовская территориальная община.

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Где именно зафиксировали чуму

Случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали в трех населенных пунктах Одесской области: в селах Прилиманском и Новой Долине, а также в поселке Авангард. По совету медиков местная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия установила карантин на 40 дней.

Чем опасна африканская чума

Специалисты говорят: это заболевание не представляет угрозу для людей, но может серьезно повлиять на поголовье животных. Причина в том что этот вирус передается от одной особи к другой через корм, воду и укусы зараженных клещей. Симптоматика африканской чумы может быть похожей на признаки сальмонеллеза.

Заболевание проявляется следующим: 

  • высокая температура (40–42°С);
  • утрата аппетита;
  • депрессия;
  • диарея с кровянистыми выделениями и рвота;
  • цианотические высыпания (сине-фиолетового цвета) на носу, ушах, голени;
  • кровоизлияния на коже;
  • озноб. Молодняк, пораженный свиной чумой, сбивается в группки и дрожит;
  • ненормальное, поверхностное дыхание;
  • слизистые выделения из глаз, носа.

Напомню, недавно мы также писали о карантинных мероприятиях в школах Черноморска. А также о поставке новой партии вакцин от коронавируса, которые получила Одесская область.

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