В Одесской области вспышка чумы свиней - детали

На Одесчине вспышка африканской чумы — какая опасность для людей
В Одесском районе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В зоне риска оказались три населенных пункта Авангардовской громады.
Об этом сообщает Авангардовская территориальная община.
Где именно зафиксировали чуму
Случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали в трех населенных пунктах Одесской области: в селах Прилиманском и Новой Долине, а также в поселке Авангард. По совету медиков местная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия установила карантин на 40 дней.
Чем опасна африканская чума
Специалисты говорят: это заболевание не представляет угрозу для людей, но может серьезно повлиять на поголовье животных. Причина в том что этот вирус передается от одной особи к другой через корм, воду и укусы зараженных клещей. Симптоматика африканской чумы может быть похожей на признаки сальмонеллеза.
Заболевание проявляется следующим:
- высокая температура (40–42°С);
- утрата аппетита;
- депрессия;
- диарея с кровянистыми выделениями и рвота;
- цианотические высыпания (сине-фиолетового цвета) на носу, ушах, голени;
- кровоизлияния на коже;
- озноб. Молодняк, пораженный свиной чумой, сбивается в группки и дрожит;
- ненормальное, поверхностное дыхание;
- слизистые выделения из глаз, носа.
Напомню, недавно мы также писали о карантинных мероприятиях в школах Черноморска. А также о поставке новой партии вакцин от коронавируса, которые получила Одесская область.
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