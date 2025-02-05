На Одещині спалах чуми свиней - деталі

На Одещині спалах африканської чуми — яка небезпека для людей
В Одеському районі зафіксували спалах африканської чуми свиней. У зоні ризику опинилися три населених пункти Авангардівської громади.
Про це повідомляє Авангардівська територіальна громада.
Де саме зафіксували чуму
Випадки захворювання на африканську чуму свиней зафіксували в трьох населенних пунктах Одещини: у селах Прилиманському та Новій Долині, а також у селищі Авангард. За порадою медиків місцева надзвичайна протиепізоотична комісія встановила карантин на 40 днів.
Чим небезпечна африканська чума
Фахівці кажуть: це захворювання не є загрозою для людей, але може серйозно вплинути на поголів'я тварин. Причина в тому, що цей вірус передається від однієї особини до іншої через корм, воду та укуси заражених кліщів. Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу.
Захворювання проявляється наступним:
- висока температура (40-42°С);
- втрата апетиту;
- депресія;
- діарея з кров'янистими виділеннями та блювання;
- ціанотичні висипання (синьо-фіолетового кольору) на носі, вухах, гомілки;
- крововиливи на шкірі;
- озноб. Молодняк, уражений свинячою чумою, збивається в групки і тремтить;
- ненормальне, поверхневе дихання;
- слизові виділення з очей, носа.
Нагадаю, нещодавно ми також писали про карантинні заходи в школах Чорноморська. А також про поставку нової партії вакцин від коронавірусу, які отримала Одещина.
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