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На Одещині спалах африканської чуми — яка небезпека для людей

5 лютого 2025 21:09
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещині спалах чуми свиней - деталі
Свині у загоні. Фото ілюстративне: Бородянська селищна рада
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одеському районі зафіксували спалах африканської чуми свиней. У зоні ризику опинилися три населених пункти Авангардівської громади.

Про це повідомляє Авангардівська територіальна громада

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Де саме зафіксували чуму

Випадки захворювання на африканську чуму свиней зафіксували в трьох населенних пунктах Одещини:  у селах Прилиманському та Новій Долині, а також у селищі Авангард. За порадою медиків місцева надзвичайна протиепізоотична комісія  встановила карантин на 40 днів.

Чим небезпечна африканська чума 

Фахівці кажуть: це захворювання не є загрозою для людей, але може серйозно вплинути на поголів'я тварин. Причина в тому, що цей вірус передається від однієї особини до іншої через корм, воду та укуси заражених кліщів. Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу.

Захворювання проявляється наступним:

  • висока температура (40-42°С);
  • втрата апетиту;
  • депресія;
  • діарея з кров'янистими виділеннями та блювання;
  • ціанотичні висипання (синьо-фіолетового кольору) на носі, вухах, гомілки;
  • крововиливи на шкірі;
  • озноб. Молодняк, уражений свинячою чумою, збивається в групки і тремтить;
  • ненормальне, поверхневе дихання;
  • слизові виділення з очей, носа.

Нагадаю, нещодавно ми також писали про карантинні заходи в школах Чорноморська. А також про поставку нової партії вакцин від коронавірусу, які отримала Одещина

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