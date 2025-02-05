На Одещині спалах чуми свиней - деталі

Свині у загоні. Фото ілюстративне: Бородянська селищна рада

В Одеському районі зафіксували спалах африканської чуми свиней. У зоні ризику опинилися три населених пункти Авангардівської громади.

Про це повідомляє Авангардівська територіальна громада.

Читайте також:

Де саме зафіксували чуму

Випадки захворювання на африканську чуму свиней зафіксували в трьох населенних пунктах Одещини: у селах Прилиманському та Новій Долині, а також у селищі Авангард. За порадою медиків місцева надзвичайна протиепізоотична комісія встановила карантин на 40 днів.

Чим небезпечна африканська чума

Фахівці кажуть: це захворювання не є загрозою для людей, але може серйозно вплинути на поголів'я тварин. Причина в тому, що цей вірус передається від однієї особини до іншої через корм, воду та укуси заражених кліщів. Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу.

Захворювання проявляється наступним:

висока температура (40-42°С);

втрата апетиту;

депресія;

діарея з кров'янистими виділеннями та блювання;

ціанотичні висипання (синьо-фіолетового кольору) на носі, вухах, гомілки;

крововиливи на шкірі;

озноб. Молодняк, уражений свинячою чумою, збивається в групки і тремтить;

ненормальне, поверхневе дихання;

слизові виділення з очей, носа.

Нагадаю, нещодавно ми також писали про карантинні заходи в школах Чорноморська. А також про поставку нової партії вакцин від коронавірусу, які отримала Одещина.