Побита собака. Фото: Вікторія Рибак в соцмережі

В Одесі невідомі побили собаку та прицепили її за шкіру до дерева. Небайдужі містяни звільнили тварину, наразі їй надають медичну допомогу.

Відео з рятуванням тварини поширила активістка Вікторія Рибак у соцмережі.

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Рятування собаки

На відео, яке поширила жінка у соцмережі можна побачити собаку, яку щойно відчепили від дерева. Невідомі сильно побили її та прив'язали за шкіру до дерева. Однак не байдужі жінки врятували тварину, наразі вона перебуває у ветеринарній клініці.

"Чий хлопчик? Піт чи метис? До людей дуже лагідний з іншими собаками не ладнає. Стався конфлікт із великим псом. Його побили та пристебнули за шкіру", — пише Вікторія Рибак у соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про незвичайних птахів на Одещині. А також про масове розповсюдження сказу.